早晚仍涼零星飄雨 吳德榮：周三冷空氣南下 北台灣急探12度低溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周三起氣溫下降，北台灣平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。本報資料照片
天氣即將轉變，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，台灣上空仍有鬆散中高雲，中部以北有弱降水回波通過，伴隨零星降雨。今天各地雲量略增，白天舒適、早晚涼，中部以北、東半部偶有局部零星飄雨的機率。北部18至27度、中部17至29度、南部16至30度、東部16至29度。

明天東北季風影響，吳德榮表示，迎風面水氣略增，大台北、東半部轉有局部短暫降雨的機率，氣溫略降。周三起東北季風增強，挾冷空氣南下；周三桃園以北、東半部有局部短暫雨、周四、周五水氣略減，迎風面大台北、東半部有局部短暫降雨的機率。

周三起氣溫下降，吳德榮表示，北台灣平地最低氣溫約可降至12度，台北測站約可降至15度，與上一波近似。仍屬東北季風，未達大陸冷氣團定義，但北台灣明顯轉冷，應注意保暖。

吳德榮表示，周六、周日東北季風減弱、水氣減，迎風面東半部偶有有局部短暫降雨的機率；各地氣溫回升。

至於颱風消息，吳德榮表示，輕颱天琴在南海減慢、打轉後，未來有向西南、逼近越南，並逐漸減弱的趨勢，不確定性仍很大。下半周菲律賓東方海面另有熱帶擾動醞釀，將循天琴颱風的動向，通過菲律賓中部、進入南海，一路西進，對台亦無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

