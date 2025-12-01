讀者12月號 如何不怕衰老

12月《讀者》雜誌，「我為什麼不怕衰老」，因為作者說她每一個10年都比上一個10年過得更好、更快樂。如果你喜歡怨天尤人，那麼你現在就應該開始嘗試改變，否則當你變老的時候，你也只能繼續在怨懟中度過餘生。

「他們漫長的職業生涯」，波克夏公司的巴菲特退休了，他執掌波克數十年直到95歲。他的接班人已63歲。而全球不少企業高管年齡有偏大的情況。市場機制，可能讓35歲的人有中年危機，也可能讓70歲的大伯老當益壯。

「人到30，開始生前整理。」作者講述一名30歲女孩開始整理5件事，包括清東西、理錢財、篩關係（把許久沒聯絡的人刪除）、寫願望、最後是留句話（遺囑）。透過整理讓生活保持秩序與流動。

《讀者》摘文來自海內外的知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2024年合訂本優惠中，諮詢電話（02）27028599。