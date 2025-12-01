健康你我他／臉冒雀斑成困擾 求助醫美大掃除

小時候住在澎湖，不管刮風下雨或是豔陽高照，荒郊野外到處跑或是跳入海中游泳，海島小孩都不怕，從來不知道什麼是皺紋，也不會管陽光直曬，臉上會長出雀斑，我只是快樂無憂地享受屬於海的日子，直到結婚生子，年過35，才發現雀斑一顆顆不自覺的從臉上冒出來。

那時雖然是雙薪家庭，但是有許多家庭費用待支出，即使發現臉上有斑，卻無暇無錢照顧自己的外表，等到黑斑漸漸成形，洗也洗不掉，它們就變成我的生活困擾。

後來生活較為寬裕，有一回住家附近剛好新開一家皮膚科診所，我經過時看診所廣告有除斑項目，於是就診詢問後，就勇敢地接受醫師的雷射除斑治療，多年前的除斑技術尚未先進，除斑後會留有傷口，必須貼人工貼皮十天左右，斑點才會漸漸消除，而且要注意防曬，這是我的醫美初體驗。

隨著時代進步，除斑技術也跟著與時俱進，尤其社會經濟普遍變好，男男女女，不分年齡層，都會把錢花在愛美的事項上，除斑、紋眉、霧眉、霧唇、瘦身、除皺、除眼袋等醫美項目琳瑯滿目，雖費用頗高，但愛美人士還是趨之若鶩、不美不休。

每個人都敵不過大自然的催化，變老是人生必經的過程，不過，就我而言，大部分醫美項目我都忽略，只選擇每年做一次除斑大掃除，讓臉上有光，人生有光。