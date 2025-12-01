西班牙隔31年再爆非洲豬瘟 學者籲「讓廚餘餵豬走入歷史」

西班牙時隔卅一年再度爆出非洲豬瘟，農業部緊急公告該國活豬及豬肉產品禁止輸入，專家表示，生物安全是不能妥協的議題，再次呼籲我政府讓廚餘餵豬走入歷史，讓台灣牧場的生物安全，不再被以往的慣例及短期便利擊敗。

農業部長陳駿季日前表示，全面禁止廚餘養豬愈快愈好，目前大方向先禁用家戶廚餘，事業廚餘採過渡期，給豬農足夠的轉型緩衝，時間表及細節仍需與環境部及各地方政府進一步協商才能決定。

他話音剛落，就傳出西班牙也爆出非洲豬瘟；國內養豬疫病權威、台灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧表示，當聽到歐盟最大豬肉產國西班牙，在卅一年後再次出現非洲豬瘟消息時，她心裡浮起的不只是震驚，而是一種像潮水般襲來的警訊，非洲豬瘟沒有國界只有破口，而所有破口最後都指向生物安全。

李淑慧說，廚餘養豬正是那扇最難關上，但卻最需要立即關上的窗，台灣應全面禁止廚餘養豬，讓廚餘餵豬成為歷史名詞，否則就應升級到符合國際標準的安全處理流程，不然就該勇敢退場，停止把整個產業置於感染風險的懸崖邊。

李淑慧說，政府應有勇氣讓不安全的做法走入歷史，每一次拖延、每一次妥協都是在替病毒留一扇窗，現在是台灣做出抉擇的時刻了。