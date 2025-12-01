快訊

法規卡關 15年後傳統中藥房恐消失

法規卡關 15年後傳統中藥房恐消失

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中報導

傳統中藥行受限於藥事法規定，難以取得新的執業執照，中藥房數量從卅年前一萬五千多家，直接腰斬剩七千多家，即使放寬中藥行二代原址、原地繼承，再結合創意轉型經營，能否扭轉頹勢仍待觀察。業界估，若法規未再放寬，再過十五年，傳統中藥房將從台灣街頭消失。

台中市中藥商業同業公會理事長彭士基說，以台中市為例，有調劑權的老中藥房剩不到十家，藥商向中央爭取開放「中藥藥師」考試，才有調劑權，但中央不開放，現在去看中醫，多為中醫師調劑；最普遍科學中藥是在工廠研磨成藥粉，比起傳統手法藥效差很多。

中國醫藥大學中國藥學暨中藥資源學系主任張文德說，依照藥事法規定，中藥商須聘請中醫師或藥師，或具備一九九三年前有登記事實者才能執業，即使二○一九年開放讓二代原址原地繼承經營，但經營不易，要繼承的人不多。

彭士基補充，衛福部一九九八年修訂藥事法，規範中藥販賣業負責人應取得資格，卻未能同步提供教、考、訓管道，造成多年「空窗期」，也無法申請新的職業執照，後來中藥商集結爭取才放寬「繼承人」考照。業界指出，中藥房不能調製處方用藥，只能用固有陳方，找不到人繼承的中藥房，只能關門大吉。

張文德說，傳統結合文創元素，讓中藥行年輕化，的確可吸引年輕人踏進中藥行，但能否延續老傳統？仍有待觀察。

中藥 中醫

