快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

老中藥行求生 新世代接手把漢方融入日常

聯合報／ 記者趙容萱江良誠賴香珊／連線報導
中藥房新生代經營者彭語柔，在老藥房推下午茶，廿多款養生茶飲，搭配中藥系甜點，很受歡迎。記者趙容萱／攝影
中藥房新生代經營者彭語柔，在老藥房推下午茶，廿多款養生茶飲，搭配中藥系甜點，很受歡迎。記者趙容萱／攝影

老字號中藥房正以倍速消失，不少由二代、三代接手的老中藥行積極尋求轉型，走進新式藥鋪，迎面而來不再是濃烈藥味，年輕顧客端著漢方草本茶，或坐在桌前手作舒眠香包，百年老店在新世代的接棒之下，從傳統藥材買賣，逐步轉向提供更貼近日常的「漢方生活體驗」。

台中市中藥商業同業公會理事長彭士基指出，客製化茶包、調理包、代客煎藥等新型態服務，已占營收六至七成。

北區橙泰蔘藥行的二代接班人彭語柔說，顧客七成是年輕人，百年老店經她重新打造，陳列更像生活選物店，以肉桂、桂花製成的琥珀糖、中藥材融入的手工甜點、香氛包、捶捶棒、小掛飾等，都是年輕客群願意靠近的入口。她將所有物品明碼標價，再加入沉浸式體驗，以「草本玩家」自我定位，讓中藥先回到生活，再回到身體。

北屯和三中藥房第五代傳人林昀樺說，轉型最大的挑戰不在技術，而在跨世代磨合。她舉例，以往人參茶多以熱飲為主，「那是上一輩的口味」。她推出冷泡花旗蔘飲，夏天清爽、不上火，反而吸引大批年輕客人成為入門首選。

在一心市場經營的宏源蔘藥行，二代吳肪儒原本任職電子業，回家接手後投入轉型已逾十年。她把中藥變成可裝進口袋的「隨手瓶」冷飲，也研發零廚藝可上手的藥膳包、泡腳包與養生茶包。她說，年輕人愛手搖飲，減糖的桂花烏梅湯、羅漢果茶甜度剛好，又比手搖飲健康。她跑市集，讓民眾能試聞、試喝，許多原本抗拒中藥的人，從此跨出第一步。

南投埔里的「樂櫻堂」則在小型空間打造生活感漢方。負責人李采儒說，不少年輕人連紅棗都不敢吃，更排斥藥草茶，但只要調整風味、加上適度解說，很快就能打破刻板印象。她推出漢方洛神茶、玫瑰酒、核棗養生糕，並搭配網路銷售，受到市場青睞，「不轉型，就等著被時代淘汰」。

粉領族李小姐笑稱自己奉行「朋克養生」，即使熬夜、重口味，但會搭配養生。新式中藥房可學藥膳燉湯、煮熱紅酒，還能拍照上網，實用度高，她持續回購。

這股轉型也吸引海外華僑與外國客群。林姓華僑說，海外漢方熱度高，他一次買四十包漢方茶當伴手禮，美國上司全家都愛喝。德國籍台灣女婿蜜月時也買了三十包藥膳包回國。

中藥 年輕人

延伸閱讀

食安風暴帶動非籠飼蛋需求 蛋農盼靠品牌突圍

台南永康車站北側產業專區開發啟動 最快明年第二季動工

新竹男左關節腫到右膝1.5倍大 這原因靠針灸搭配中藥改善

統一超衝手搖飲業務

相關新聞

周二晚間東北季風增強！3地連下2天雨 周四清晨最冷「低溫下探13度」

明天西半部有降雨機會，但白天後水氣會減少，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二晚間起東北季風增強，並持續影響到周五，北部、東...

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

受到美國關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查日趨嚴格，不少國人寄往美國的國際航空函件頻遭退件。中華郵政今年10月暫停提...

再15年！全球罹癌者將達2800萬人 專家：飲食、運動、睡眠是抗癌良方

2022年癌症登記報告顯示，台灣癌症時鐘快轉了17秒，平均每4分2秒就有1人罹癌。國衛院長司徒惠康今出席「2025抗癌健...

空巴召修 虎航航機全數完成軟體更新、檢修完畢

歐洲空中巴士公司昨發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A320家族系列客機進行修復，台灣虎航今晚表示，已將受影響的航機全數...

火龍果不只高纖、低熱量 科學實證：有效控糖、抗發炎、調節血脂

火龍果高纖又低熱量，一直是減脂的好選擇，近年的醫學研究更指出，紅肉火龍果不只營養密度高，還能穩定血糖、血脂以及抗發炎。

摸彩抽中「20元手寫折價券」引熱議 年終獎品看心意還是價值？

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。