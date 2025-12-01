老中藥行求生 新世代接手把漢方融入日常

老字號中藥房正以倍速消失，不少由二代、三代接手的老中藥行積極尋求轉型，走進新式藥鋪，迎面而來不再是濃烈藥味，年輕顧客端著漢方草本茶，或坐在桌前手作舒眠香包，百年老店在新世代的接棒之下，從傳統藥材買賣，逐步轉向提供更貼近日常的「漢方生活體驗」。

台中市中藥商業同業公會理事長彭士基指出，客製化茶包、調理包、代客煎藥等新型態服務，已占營收六至七成。

北區橙泰蔘藥行的二代接班人彭語柔說，顧客七成是年輕人，百年老店經她重新打造，陳列更像生活選物店，以肉桂、桂花製成的琥珀糖、中藥材融入的手工甜點、香氛包、捶捶棒、小掛飾等，都是年輕客群願意靠近的入口。她將所有物品明碼標價，再加入沉浸式體驗，以「草本玩家」自我定位，讓中藥先回到生活，再回到身體。

北屯和三中藥房第五代傳人林昀樺說，轉型最大的挑戰不在技術，而在跨世代磨合。她舉例，以往人參茶多以熱飲為主，「那是上一輩的口味」。她推出冷泡花旗蔘飲，夏天清爽、不上火，反而吸引大批年輕客人成為入門首選。

在一心市場經營的宏源蔘藥行，二代吳肪儒原本任職電子業，回家接手後投入轉型已逾十年。她把中藥變成可裝進口袋的「隨手瓶」冷飲，也研發零廚藝可上手的藥膳包、泡腳包與養生茶包。她說，年輕人愛手搖飲，減糖的桂花烏梅湯、羅漢果茶甜度剛好，又比手搖飲健康。她跑市集，讓民眾能試聞、試喝，許多原本抗拒中藥的人，從此跨出第一步。

南投埔里的「樂櫻堂」則在小型空間打造生活感漢方。負責人李采儒說，不少年輕人連紅棗都不敢吃，更排斥藥草茶，但只要調整風味、加上適度解說，很快就能打破刻板印象。她推出漢方洛神茶、玫瑰酒、核棗養生糕，並搭配網路銷售，受到市場青睞，「不轉型，就等著被時代淘汰」。

粉領族李小姐笑稱自己奉行「朋克養生」，即使熬夜、重口味，但會搭配養生。新式中藥房可學藥膳燉湯、煮熱紅酒，還能拍照上網，實用度高，她持續回購。

這股轉型也吸引海外華僑與外國客群。林姓華僑說，海外漢方熱度高，他一次買四十包漢方茶當伴手禮，美國上司全家都愛喝。德國籍台灣女婿蜜月時也買了三十包藥膳包回國。