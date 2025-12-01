聽新聞
0:00 / 0:00

沉默殺手...52歲女腹痛 竟是胰臟癌末期

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
根據臨床統計，超過9成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均5年存活率不到1成，胰臟癌的高風險群應定期檢查。圖／123RF
根據臨床統計，超過9成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均5年存活率不到1成，胰臟癌的高風險群應定期檢查。圖／123RF

52歲王女士這幾個月來覺得「肚子悶悶脹脹」，以為腸胃不適，休息、吃藥都無效。直到9月，她前往北醫附醫家醫科求診，以超音波檢查發現，螢幕上出現一顆顆密密麻麻的黑影，是滿滿的肝轉移腫瘤，立刻轉入急診經電腦斷層檢查顯示，她罹患了「末期胰臟癌併多發性肝轉移」。

「這是典型的胰臟癌。」北醫附醫血液腫瘤科主任蔡佳叡說，胰臟癌早期幾乎沒有明顯症狀，常被誤以為是腸胃病、胃潰瘍或消化不良，等到出現黃疸、體重驟降時，往往已無法手術。

胰臟癌被稱為「癌中之王」，也是最難治療、死亡率最高的癌症之一，因為胰臟位於腹腔深處、胃的後方，主要負責分泌胰島素及消化液，加上位置隱密、鄰近重要血管神經，一旦癌細胞擴散，就會迅速侵犯周邊器官，使治療難上加難。

據臨床統計，超過9成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均5年存活率不到1成。胰臟癌患者多半在中晚期才被發現，即使進行化療或放療，平均存活期僅約9至11個月。

蔡佳叡提醒，胰臟癌的發生與生活習慣息息相關，吸菸者罹癌風險是非吸菸者的2到3倍，只要戒菸就是最強的預防方式，肥胖、缺乏運動與長期大量飲酒也是危險因子。慢性胰臟炎、糖尿病及有家族病史或基因突變的人，屬高風險族群。高風險者應主動與醫師討論定期影像追蹤，如電腦斷層或內視鏡超音波檢查。

蔡佳叡表示，儘管胰臟癌凶猛，醫學仍持續突破，目前治療強調「多科整合」，結合外科手術、化學治療、放射治療與細胞治療等手段。早期患者可藉手術切除爭取治癒機會，若為局部晚期或轉移性病人，則以化療為主。

近年複合式化療藥物與免疫細胞治療，如CIK、DC並用，已可明顯延長存活期。北醫附醫細胞治療中心統計顯示，接受化療合併細胞治療的病人，平均可延長至2年，部分病人甚至可恢復正常生活品質。

蔡佳叡說，胰臟癌的可怕在於沉默，但預防永遠比治療更有力，如果發現上腹痛、背痛、食欲不振、體重驟降或出現黃疸，千萬不要拖延就醫。

胰臟癌 生活習慣 腹痛 戒菸 糖尿病

延伸閱讀

北榮全球首篇重粒子風險分層劑量提升治療研究 助胰臟癌患者重獲生機

「癌王」胰臟癌治療為何總慢一步 醫揭秘：從恐懼、否認到延誤

小彤胰臟癌回診檢查結果曝光 病友復發轉移肝臟讓她心驚

沉默殺手奪命！52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

相關新聞

周二晚間東北季風增強！3地連下2天雨 周四清晨最冷「低溫下探13度」

明天西半部有降雨機會，但白天後水氣會減少，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二晚間起東北季風增強，並持續影響到周五，北部、東...

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

受到美國關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查日趨嚴格，不少國人寄往美國的國際航空函件頻遭退件。中華郵政今年10月暫停提...

再15年！全球罹癌者將達2800萬人 專家：飲食、運動、睡眠是抗癌良方

2022年癌症登記報告顯示，台灣癌症時鐘快轉了17秒，平均每4分2秒就有1人罹癌。國衛院長司徒惠康今出席「2025抗癌健...

空巴召修 虎航航機全數完成軟體更新、檢修完畢

歐洲空中巴士公司昨發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A320家族系列客機進行修復，台灣虎航今晚表示，已將受影響的航機全數...

火龍果不只高纖、低熱量 科學實證：有效控糖、抗發炎、調節血脂

火龍果高纖又低熱量，一直是減脂的好選擇，近年的醫學研究更指出，紅肉火龍果不只營養密度高，還能穩定血糖、血脂以及抗發炎。

摸彩抽中「20元手寫折價券」引熱議 年終獎品看心意還是價值？

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。