高雄單車違規闖交通公園 台南最長溜滑梯磨破褲子

高雄三民區聯興公園原址為駕訓班場地，改建設置簡易加油站、紅綠燈、人行道等成為交通主題特色公園，供幼童騎乘滑步車，但許多民眾騎單車、YouBike違規闖入，屢和幼童碰撞發生意外，市府表示，違者最高可處6千元罰鍰。

聯興公園2023年8月完工啟用，目前針對5至12歲兒童設置交通訓練場，並明文規定僅供「無踏板滑步車」使用，有民眾日前卻目擊場內充斥腳踏車「高速飆車」，也有家長攙扶的國小生練習騎16吋腳踏車，「更誇張的是，竟然有大人騎著 YouBike在場內繞」，短短10分鐘內就發生2至3件碰撞意外。

高市工務局公園處回應，聯興公園交通練習場已公告禁止汽機車及一般自行車進入，如違反可依高市公園管理自治條例第20條規定，經制止或命其離開而不從者可處1千元至6千元不等罰鍰，將加強勸導。

台南永康祥合親子公園有號稱全市最長的地景式磨石子溜滑梯，但易造成孩童褲子破損，如今較不受親子青睞。記者萬于甄／攝影

近年來全台各地盛行溜滑梯，許多舊有磨石子款式獲保留、公園也紛紛新設，然而，台南永康區祥合親子公園啟用迄今約5年，市府當時打造12.5公尺堪稱南市最長的溜滑梯，家長卻指易導致兒童褲子磨破，滑行也具危險性，不再受青睞。市議員林冠維說，已會同里長爭取增設其他兒童特色滑軌設施，預估經費約600萬，永康探索公園同樣也希望增設。

南市工務局回應，祥合親子公園設滑軌將請區公所先協助規畫設計，若可行會展開設置，永康探索公園也盡速辦理。