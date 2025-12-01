長照司：長照3.0明訂居服員服務範圍、提高家務自付額

不少居服員被視為鐘點清潔工，做掃除、搬運、清洗等家務，嚴重違背「協助失能及行動不便者的生活自理、家務維持」美意。衛福部長照司表示，現行規定對居家服務工作範疇界定不清，明年長照3.0上路，家務服務將提高自付費用，明訂服務範圍，以減少紛爭。

長照司表示，預計明年度推動長照十年計畫3.0，針對照顧人力，將試辦「居家照顧服務分級派工機制」，將照顧服務依屬性區分為「核心」與「非核心」項目，核心照顧服務為身體照顧，較需具備專業判斷與技術能力，仍將由照顧服務人員專責執行。

非核心項目為餐食照顧、家務協助、代領代購代送與陪同外出等，將鼓勵中高齡者、二度就業婦女或社區人力參與，共同支援照顧現場，改善第一線照顧現場人力壓力。

在家務服務上，要求居家式長照機構在提供服務前，與使用者簽訂服務契約，明確約定範圍與頻率，以保障雙方權益。另將加強宣導正確認知，讓民眾了解「家務協助」，並非打掃全屋，而是針對個案主要生活空間進行基本清理。如果服務範圍擴及家人共用空間，則自付比例將提高至百分之五十。

台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧表示，長照人口持續攀升，需求愈來愈多，如何在「便利使用」與「尊重專業」之間找到平衡，將是長照3.0的關鍵課題。民眾千萬不要濫用資源，抱著「花錢就是大爺」的心態，對居服員做出無理的要求，一旦政府刪除這項服務，對於真正需要的人來說，將是一大苦難。

涂心寧認為，「家務協助」原意在於居服員陪同個案一起執行家務，提升其生活能力，延緩失能和失智，卻非由居服員全包。中央應該統籌制訂家務協助的具體項目、給付標準，讓人有所依循，而照服員才能獲得尊重。