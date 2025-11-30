台灣藥事報導獎聯合報獲平面組優等 長期追蹤318「藥事法」解釋令

由中華民國藥師公會全國聯合會主辦的「台灣藥事報導獎」，今年邁入第2屆，今（30）晚舉行第15、16屆交接典禮，暨114年藥事報導獎頒獎。聯合報新聞部元氣中心製作318「藥事法」解釋令系列報導，獲得平面組優等，由元氣中心主任魏忻忻代表受獎。

藥師公會全國聯合會為獎勵報導台灣藥師形象及藥師貢獻藥事專業、防疫、公共衛生及公益，鼓勵新聞從業人員發表藥師專業、公共衛生等有助社會公益與公義的公共議題相關新聞報導。去年起設立「藥事報導獎」，期以增進民眾了解藥師，促進藥師和社會大眾良性互動。

元氣中心今年以「四度抗議318『藥事法』解釋令 藥師公會為何怒吼？」回平面組優等，報導內容包含藥師公會全聯會抗議衛福部3月18日發布「藥事法」解釋令，多次至衛福部抗議，並集結藥界代表在總統府前面高喊「捍衛專業，絕不退讓」，強調藥品就是藥師的專業，不容許非藥師管理。

另外，元氣中心組長李樹人介紹國內藥局興起復古風、文青風，明亮整齊的室內環境，再次體現了藥局想要給予民眾的溫度及關懷初衷。傳統藥局轉型結合社區照顧需求，再加上藥師的嚴格把關，民眾接受度愈來愈高，也把社區藥局當成守護健康的好鄰居。

聯合報新聞部元氣中心去年獲得首屆「台灣藥事報導獎」平面媒體組特優，報導藥師防疫英雄的日常。今年再次獲得獎項，獲獎團隊包括魏忻忻、李樹人、陳雨鑫、沈能元、林琮恩、李青縈、廖靜清，團隊感謝評審肯定，希望藉由報導，讓更多民眾認識藥師專業，有效運用社區資源。