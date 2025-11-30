2025亞洲技能競賽落幕 我團體總成績再奪總冠軍

2025亞洲技能競賽（WorldSkills Asia）於昨日圓滿落幕，今於南港展覽館舉辦閉幕典禮，本屆為台灣暌違32年再度獲得國際性技能賽事的主辦權，我選手表現亮眼，勇奪青年組17面金牌、9面銀牌、5面銅牌、2面優勝及青少年組5面金牌，在來自30個參與國的激烈競爭中脫穎而出，團體總成績再次奪下總冠軍。

本屆競賽共辦理44個職類，包括正式賽青年組36個職類、青少年組6個職類，表演賽青年組2個職類，逾300位青年選手同場競技。值得一提的是，亞洲技能競賽另設有兩項特殊獎項，分別為「Best of Nation Award」頒發給各國成績最佳的選手，以表彰代表國最高水準的技能人才，我國由汽車技術職類國手劉彥頫獲獎；以及「Abu Dhabi Award」，授予全場成績最優異的選手，象徵競賽中全場最卓越的成就，由阿拉伯聯合大公國健康照顧職類選手 Jenan Khaled Mohamed Saeed Almurshidi 獲獎。

行政院院長卓榮泰致詞表示，亞洲是全球產業與人才合作的新核心，台灣願意與亞洲技能競賽組織及各國夥伴攜手合作，深化「亞洲技能夥伴網絡」，並透過跨國的連結，共同培養人才，更能共同塑造亞洲的技術未來，讓亞洲在全球產業鏈中，展現更強的技術能量與創新動能。