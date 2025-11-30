快訊

逮到了！「夜店大亨」夏天倫和女友遇襲送醫 1嫌重返現場遭警帶回

花1年找出病因...全明星運動會林家佑罹患骨癌 媽媽聽到可能截肢當場崩潰

影／第三屆飛機盃魔方大賽桃機落幕 台灣好手王楷文奪三項目冠軍

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」決賽今天在桃機登場，舉辦單位及參賽者於現場合影。記者黃仲明／攝影
第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」決賽今天在桃機登場，舉辦單位及參賽者於現場合影。記者黃仲明／攝影

第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」決賽今天在桃機登場，本屆賽事納入2×2、3×3、4×4、5×5、金字塔（Pyraminx）、斜轉（Skewb）及異形（Square-1）等七項WCA認證項目，剛從2025年WCA世界魔術方塊錦標賽奪下5×5世界季軍的台灣選手王楷文也報名參賽，並奪下3×3、4×4、5×5三個項目的冠軍。

本次賽事由全國魔術方塊教育協會與義美吉盛公司共同主辦，自2023年開辦後已成桃園年度具指標性的益智競技國際賽事。義美吉盛公司總經理詹成吉表示，飛機盃魔術方塊大賽已在桃機連續舉辦3年，今年有7個國家、超過180名選手參加，具國際性、教育性及公益性，感謝桃園國際機場公司、昇恆昌與采盟免稅商店，以及長榮、星宇航空公司的協助。

本屆各項目冠軍別為2×2陳彥安1.91秒、3×3王楷文6.47秒、4×4王楷文23.26秒、5×5王楷文43.85秒、金字塔（Pyraminx）吳柏彥2.17秒、斜轉（Skewb）楊謙君2.58秒，及異形（Square-1）陳彥安8.59秒。為支持這場賽事，桃園國際機場公司董事長楊偉甫、總經理范孝倫也親自到場頒獎給成績優異的參賽者，長榮航空及星宇航空也提供機票、飛機模型等獎品供參賽者抽獎。

今年奪下3×3、4×4及5×5三個項目王楷文指出，為推廣魔術方塊活動，只要在台灣舉辦的賽事，不管大小他都會參加，很感激國內有團體願意舉辦魔術方塊相關比賽，盼透過賽事舉辦提升台灣國際能見度。國外賽事的部分，就會挑選大型比賽參加，也能見到很多透過網路認識的選手，甚至是崇拜的人，有些國家比賽方式不同，面對這些挑戰能夠提升自己的技能。

第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」決賽今天在桃機登場。記者黃仲明／攝影
第三屆「飛機盃國際魔術方塊大賽」決賽今天在桃機登場。記者黃仲明／攝影
台灣好手王楷文今年奪下3×3、4×4及5×5三個項目的冠軍，他在3×3項目以平均6.47秒，最快5.82秒奪冠。記者黃仲明／攝影
台灣好手王楷文今年奪下3×3、4×4及5×5三個項目的冠軍，他在3×3項目以平均6.47秒，最快5.82秒奪冠。記者黃仲明／攝影

