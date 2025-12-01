每天用漱口水清喉嚨能預防流感？專家搖頭：可能帶來反效果

根據日媒「長崎放送」報導，有些民眾會為了預防流感或感冒，每天固定用含藥漱口水消除口中的病毒。但長崎大學感染症研究中心所長森內浩幸教授提醒，這個看似正確、預防保健的行為，有時反而會帶來相反的效果。

森內教授指出，目前在醫學上並無法證實漱口、漱喉嚨能預防流行性疾病。不過，過去在感冒方面的研究曾發現，用清水漱口的人比完全不漱口的人，確實較不容易感冒，算是少數有效的研究證據。不過，真正需要注意的是「含藥漱口水」。森內教授提醒，消毒型漱口水雖然能殺菌，但也可能同時破壞口腔、喉嚨的黏膜。

「在日本針對大學生做的調查顯示，用含藥漱口水的人跟完全不漱口的人，感染流感或感冒的比例差不多。」他解釋，漱口水內含的消毒成分確實會減少細菌和病毒，但也會刺激喉嚨，使黏膜受損。如果此時再接觸病毒，反而更容易感染。

那什麼才是建議的「正確漱口方式」呢？用清水或微溫的白開水漱口即可，不需要每天努力使用苦苦的含藥漱口水。因為到目前為止，這樣的行為在醫學上沒有任何有效的證據。