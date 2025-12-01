快訊

溫差殺人不分年紀！冬季洗澡小心「熱休克」 專家教保命2步驟

聯合新聞網／ 綜合報導
冬季洗澡要注意溫差變化。 圖／Ingimage
根據日媒ABC NEWS報導，冬季氣溫降低，浴室與室內的溫差變大，洗澡時最容易出現「熱休克」現象。日本厚生勞動省統計，高齡族群一年約有6500人在浴室內死亡，是交通事故死亡人數的三倍以上。東京都市大學人類科學部教授早坂信哉指出，許多此類意外都與洗澡過程中血壓急遽變化有關。對血管彈性較差的長者來說，也可能引發腦出血、腦中風心肌梗塞，風險極高。

早坂教授指出，洗澡時的血壓變化大致可分成「山型」和「谷型」。山型常見於高齡族群，當人從溫暖的客廳走進冰冷的浴室，血管會因收縮而血壓升高。泡進熱水後血壓再往上衝，直到身體變暖後才緩緩下降。這段血壓的劇烈起伏對年紀較大的人相當危險。

另一種「谷型」在年輕人身上更常見。許多人洗澡前待在溫暖的房間、開電熱器或先用熱水沖身體，使血管大幅擴張、血壓偏低。進浴室後溫度落差不大，反而可能因熱水讓血管擴張，血壓更低。如果在低血壓的狀態下突然起身或移動，就有可能因腦部短暫缺氧而昏倒，造成滑倒或溺水等意外。

為了降低這類風險，早坂教授提出以下必須注意的2個重點。首先，在脫衣服時先讓浴室暖起來，可使用暖風設備或先放一些熱水提高溫度，溫差控制在5度以內，並事先喝一到兩杯水。第二，避免洗澡時水溫過熱，建議控制在約40度，泡澡時間以10到15分鐘為宜，半身浴則為20分鐘。泡太久會導致脫水，增加谷型熱休克的風險。無論年齡，冬季洗澡都不能掉以輕心。

浴室 腦中風 低血壓 心肌梗塞 年輕人

