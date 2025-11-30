接棒藥師公會理事長 林憶君喊出三大改革目標

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
藥師公會全聯會今日舉辦理事長正式交接典禮，全聯會現任理事長黃金舜轉任榮譽理事長，新任理事長為現為民眾黨不分區立委林憶君。記者廖靜清／攝影
藥師公會全聯會理事長9月底完成改選，由現為民眾黨不分區立委林憶君當選，於11月20日上任。今日舉辦正式交接典禮，全聯會現任理事長黃金舜轉任榮譽理事長，他予以祝福及期待，理事長的職務是責任加重，不僅要服務會員並創造更好的收益，也要守護民眾的用藥安全。

黃金舜表示，擔任2屆理事長、共6年的時間，遇到百年大疫新冠肺炎，全世界都感到恐慌不安，台灣也是一樣，看不到疫情的盡頭。後來整合台7000多家健保特約藥局投入防疫送藥，包括口罩與快篩實名制，3萬多名藥師與民眾站在一起，也讓藥局角色大轉變，成為社區照顧網絡的重要支柱。

黃金舜說，擔任理事長期間，突破台灣的外交環境艱困，與印尼藥師會、韓國藥師會締結姊妹會，加深化彼此交流。另爭取2023亞洲藥學年會在台灣舉辦，讓國際看到台灣的成績、讓民眾看到藥師的專業。過去，藥師的薪水大約5萬元，現在已提升到8、9萬，這是屬於全體藥師的榮耀。

新任理事長林憶君表示，每一場疫情的挑戰，藥師堅守崗位，包括災後走入社區協助重建。「藥師不只發藥與調劑」，包含用藥諮詢、處方審核、藥物交互作用評估，是確保用藥安全、提供專業指導的重要角色，許多民眾都對藥師給予肯定：社區藥局是安心的所在！

林憶君說，上任後的施政方向，包含推動藥師在長照、公共衛生與社區健康照護中的角色，以及深化專業、國際交流、強化基層執業支持等重點。未來將以「專業領航、權益保障、永續發展」為核心，持續提升藥師在國家醫療體系中的價值與能見度，更要讓藥師的力量發揮更深更遠。

藥師公會全國聯合會第15屆、第16屆交接典禮，亦有多位政壇與醫藥界領袖親臨祝賀，包括行政院政務副秘書長阮昭雄、民眾黨黨主席黃國昌、國民黨副主席李乾龍等，立法委員傅崐萁特地從花蓮趕來出席，展現各界對藥師專業、民眾用藥安全與藥事改革議題的高度重視。

新任理事長林憶君表示，藥師不只發藥與調劑，更是民眾安全用藥的守門人。記者廖靜清／攝影
