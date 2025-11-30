醫院醫護人員流失嚴重 衛福部擬推醫師加班費減稅、新進醫護起薪倍增

為解決醫護人員流失及保障兒少權益，衛福部長石崇良接受「中央社」專訪表示，將擬修訂「特管辦法」，包括醫院醫師延長工時執行業務所得（加班費）減稅，目前已獲跨黨派立委及各界高度共識，該條文預定年底即可預告。另，保障醫事人員薪資，新進醫護起薪將是最低工資倍數。最後，將放寬醫師巡診可至兒童及少年安置及教養機構，受惠兒少約有4500人，確保其醫療需求被滿足。

醫院醫師流失嚴重，許多人紛紛成為開業醫師，外界認為，其中流失原因之一，是醫院醫師的加班費無法減免所得稅。衛福部健保署長陳亮妤說，醫師加班費減免所得稅，為比照警消人員加班條例，如此才有同類的法源可以比較，目前在軍方、教育部相關的大學附設醫院及其他公私立醫院，均已獲得共識，醫師加班的情形將由醫療管理者的主管機關，也就是衛福部加以認定，目前將與財政部持續溝通。

至於，醫師加班時數、加班費應如何計算？陳亮妤指出，部分醫院為認定醫師加班時數採用打卡制，但有些醫院執行上相對困難，因醫師可能是待命階段(On call)，這也算是工作加班時數，因此，如何認定醫師加班時數，將由醫院管理者負責，認定細節將於修法預告時，一併對外公布。

「因此，未來新制上路後，打卡不一定需要。」陳亮妤說，原因是醫師加班情形牽涉很多不同層級的醫院，屬性都不太一樣，因此尋求共識比較久，但目前已達成共識，預計年底預告後，依石部長指示希望明年報稅時就能採用新的計算方式。

「護理這麼辛苦，至少要保障進門的薪水門檻」，石崇良接受媒體專訪表示，除新進護理師，對於剛入職場、仍在訓練階段，且需要輪班的住院醫師，也盼訂出最低起薪。

陳亮妤指出，以新進護理師為例，護理師公會全聯會提出，依今年最低工資2萬8590元計算，基層診所新進護理人員起薪為1.5倍，達4萬2885元，醫院2倍為5萬7180元，但目前各大學會意見分歧，健保署會邀請各界來持續尋求共識。

最後，在保護兒少權益方面，石崇良日前表示，衛福部經增設「兒少及家庭支持署」。陳亮妤說，經盤點發現，部分社福機構因屬性不同，事實上無法讓健保簽約的醫師進去詢診，這次「特管辦法」修法距離上次已10多年了，將一併納入，目前僅有身障福利機構的兒童有醫師巡診，未來放寬至兒童及少年安置及教養機構，將納入兒童及少年安置機構85家，約4500人受惠，確保兒少醫療需求被滿足。