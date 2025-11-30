聽新聞
空巴召修 虎航航機全數完成軟體更新、檢修完畢
歐洲空中巴士公司昨發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A320家族系列客機進行修復，台灣虎航今晚表示，已將受影響的航機全數完成軟體更新，今天除8航班因檢修延誤外，其他航機運作均正常。
歐洲空中巴士公司昨發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A320家族系列客機進行修復。國籍航空包含華航、長榮、星宇、台灣虎航都有使用A320系列客機，其中台灣虎航因旗下機隊全為A320系列機種，波及較大。
民航局表示，昨凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依指令要求於今上午8時適航指令生效前完成檢修。
虎航今晚表示，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，台灣虎航今日已將受影響的航機全數檢修完畢，完成軟體更新。
虎航指出，除今日8個航班因安排檢修而延誤外，監測至今所有航機運作情況皆正常。
