唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認這「飲料」連喝4年飆血糖

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

周二晚間東北季風增強！3地連下2天雨 周四清晨最冷「低溫下探13度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明天西半部有降雨機會，但白天後水氣會減少，周二晚間起東北季風增強，並持續影響到周五，其中周四清晨最冷，低溫下探13度。聯合報系資料照
明天西半部有降雨機會，但白天後水氣會減少，周二晚間起東北季風增強，並持續影響到周五，其中周四清晨最冷，低溫下探13度。聯合報系資料照

明天西半部有降雨機會，但白天後水氣會減少，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二晚間起東北季風增強，並持續影響到周五，北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，中部山區有零星降雨，而最冷時刻落在周四清晨，低溫下探13度。

曾昭誠說，今天這波中高層水氣預計影響到明天清晨，明（12月1日）清晨之前西半部有零星降雨，白天過後水氣減少，且持續到周二（12月2日）白天，僅迎風面的桃園以北、宜蘭有局部短暫降雨，花東、中南部山區有零星降雨，雨量不會太多，其他地區為多雲到晴。

周二晚間起東北季風增強，並持續影響到周五（12月5日），其中周二晚間至周三北部、東半部、恆春半島有局部短暫降雨，中部山區有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周四、周五（12月4日、5日）持續受到東北季風影響，但水氣減少，回到多雲到晴天氣，降雨範圍縮小至迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島，有局部短暫降雨；周六、周日（12月6日、7日）東北季風減弱，降雨情況與周四、周五雷同。

溫度部分，曾昭誠指出，明後2天至周二白天溫度與今天雷同，各地高溫約24至29度，感受溫暖，但清晨低溫約20度；周二晚間東北季風南下，周三、周四北部、宜蘭低溫降至16到20度，其他地區降至22至25度。

曾昭誠表示，最低溫落在周四（12月4日）清晨，低溫約15至18度，局部空曠低溫會再降1至2度，低溫下探13、14度，但冷空氣仍以東北季風為主。

周五過起溫度回升，南部可回溫至22到25度；周末北部、宜蘭高溫回升到22至25度，南部溫度會更高，各地低溫則約17至20度，感受偏涼。

明天白天約25到28度左右，周二清晨低溫約20度上下；周二晚上東北季風南下，周三、周四北部和宜蘭約16到20度，其他地區降到21到25度，最冷的時間點落在周四清晨，低溫約15到18度，局部空曠地區會再低1到2度，可能下探13到14度，不過冷空氣強度仍以東北季風為主。

曾昭誠指出，周五過後溫度將回升，其中南部可到22到25度；周六、周日回溫明顯，北台灣溫度可回到22到25度以上，南部溫度會更高約25至27度，感受溫暖，而各地低溫17至20度，感受偏涼；曾昭誠未來10天尚未觀察到冷氣團，需持續觀察。

周二晚間起東北季風增強，並持續影響到周五，而最冷時刻落在周四清晨，低溫下探13度。圖／中央氣象署提供
周二晚間起東北季風增強，並持續影響到周五，而最冷時刻落在周四清晨，低溫下探13度。圖／中央氣象署提供

低溫 東北季風 宜蘭

周二晚間東北季風增強！3地連下2天雨 周四清晨最冷「低溫下探13度」

明天西半部有降雨機會，但白天後水氣會減少，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二晚間起東北季風增強，並持續影響到周五，北部、東...

