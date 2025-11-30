快訊

唐玲挺過胃癌4期確診糖尿病！認這「飲料」連喝4年飆血糖

萊爾富員工名牌全面改綽號有1限制 網讚：有趣又有隱私

卓榮泰：盼與各國合作 推動亞洲技能建構中心

中央社／ 台北30日電

2025亞洲技能競賽今天閉幕。行政院卓榮泰表示，台灣願與亞洲技能競賽組織及各國夥伴合作，持續推動國際技能建構中心合作計畫，讓亞洲在全球展現更強的技術及創新動能。

勞動部表示，2025亞洲技能競賽（Worldskills AsiaTaipei2025）於今天舉辦閉幕典禮。這是繼1993年於台北舉辦第32屆國際技能競賽後，相隔32年再次取得國際技能賽事主辦權。

行政院長卓榮泰今天出席閉幕致詞表示，今年競賽的3大特色，包含30個國家參與、參賽的選手320人、競賽的職類有44項等，都是新紀錄。

卓榮泰說，以技能立國、振興產業，是台灣產業發展的關鍵；技能的價值不只科技產業，諸如營建、工程，土木等，展現建築安全、韌性城市；而美容美髮等技能，以細節打造更舒適的生活。

卓榮泰指出，台灣願與亞洲技能競賽組織及各國夥伴合作，持續推動國際技能建構中心合作計畫，分享培訓經驗、跨國師資、落實技能標準的接軌合作，共同培養人才，共同塑造技術未來，讓亞洲在全球展現更強的技術及創新動能。

卓榮泰最後也鼓勵所有選手，競賽的結果不是終點，而是獲得寶貴的經驗，成為人生最珍貴的資產，祝福所有選手在未來各個領域都能發光發熱，成為帶領每個國家產業升級的關鍵人物，讓台灣與所有的夥伴一起照亮國際。

勞動部長洪申翰接受媒體聯訪時表示，競賽期間，也吸引了超過13萬人來參觀，代表了台灣社會與民眾對於技能競賽以及國家隊選手給予了非常強大且溫暖的支持；許多國手前期都已磨練了許多年的時間，透過他們手上的技能，讓世界看到台灣的技能與技術發展。

卓榮泰 行政院 勞動部

延伸閱讀

關懷盃／光復風災後舉辦關懷盃 王勝偉看見棒球是陪伴與力量

馬太鞍溪橋重建進度曝光 卓榮泰：鋼便橋已完成4成、明年安全上路

總質詢落幕 卓榮泰指「行政立法三大差異」：誠懇希望兩院合作

影／施政總質詢結束 卓榮泰：期待兩院尋求最高的共識

相關新聞

周二晚間東北季風增強！3地連下2天雨 周四清晨最冷「低溫下探13度」

明天西半部有降雨機會，但白天後水氣會減少，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周二晚間起東北季風增強，並持續影響到周五，北部、東...

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快上午可登機

桃園機場第三航廈北登機廊廳明（12月1日）凌晨3時開放試營運，最快當天上午8時許的航機旅客就能透過北登機廊廳完成登機，成...

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

受到美國關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查日趨嚴格，不少國人寄往美國的國際航空函件頻遭退件。中華郵政今年10月暫停提...

再15年！全球罹癌者將達2800萬人 專家：飲食、運動、睡眠是抗癌良方

2022年癌症登記報告顯示，台灣癌症時鐘快轉了17秒，平均每4分2秒就有1人罹癌。國衛院長司徒惠康今出席「2025抗癌健...

火龍果不只高纖、低熱量 科學實證：有效控糖、抗發炎、調節血脂

火龍果高纖又低熱量，一直是減脂的好選擇，近年的醫學研究更指出，紅肉火龍果不只營養密度高，還能穩定血糖、血脂以及抗發炎。

摸彩抽中「20元手寫折價券」引熱議 年終獎品看心意還是價值？

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。