12/2東北季風增強 低溫下探15度

中央社／ 台北30日電
氣象署表示，下一波東北季風預計12月2日起增強，溫度將往下降。聯合報系資料照
氣象署表示，下一波東北季風預計12月2日起增強，除了為北部與東半部帶來局部降雨外，溫度將往下降，最冷時間點預計落在12月4日清晨，低溫約攝氏15度到18度。

中央氣象署預報員曾昭誠今天向媒體表示，今天晚上到明天清晨，台灣有中層水氣通過，西半部有零星降雨機會，明天白天起到12月2日白天水氣減少，迎風面桃園以北與宜蘭有局部短暫雨，花東及中南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

曾昭誠說，12月2日晚間起東北季風增強，預計將影響到12月5日，降雨部分從2日晚間到3日一整天，北部跟東半部有局部短暫雨，中部山區有零星小雨，其他地區多雲到晴；12月4日及12月5日則剩基隆北海岸、東半部有短暫雨，其他地區多雲到晴，這樣的降雨型態會一直到週末。

溫度方面，曾昭誠說，明天溫度跟今天類似，但如果雲比較多，白天溫度就不會這麼高，但都有攝氏25度到28度左右，南部也有機會達到30度；12月2日會比明天溫度降一點，但落差不大，入夜到清晨在20度上下，比較偏涼。

曾昭誠指出，12月2日晚上起，北部整天溫度約落在17度到20度，中南部23到25度，明顯降溫，尤其12月4日清晨是最冷的時候，預計各地溫度為15度到18度，空曠地區及河谷受到輻射冷卻影響可能再低個1到2度。

曾昭誠說，12月4日溫度跟12月3日類似，12月5日略為回升，北部週末回到22到25度，中南部26度到27度。

東北季風 氣象署 低溫

