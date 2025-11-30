快訊

嚴管醫美需完整訓練納評鑑 形美外科醫學會提三訴求盼兼顧病安與生計

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
形體美容外科醫學會常務理事邱正宏說，當許多醫師回到醫院接受PGY訓練，服務量可能因此降低，很多有微整、光電等需求的患者，可能前往南韓、上海、泰國等地，海外醫療的風險又再次增加。記者沈能元／攝影
近日傳出多起醫美致死案件，為確保醫美品質，衛福部預告「特管辦法」修法，要求執行醫美的醫師需完成二年PGY（畢業後一般醫學訓練），而執行削骨、抽脂等高風險手術的醫美診所需納入評鑑。但部分醫界反對，如今，形體美容外科醫學會提出三項訴求，包括修法不溯及既往、採鼓勵性認證機制，以及衛福部協助診所就近簽約後送醫院等

衛福部日前預告「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」（簡稱特管辦法）修正草案，要求從事醫美的醫師需完成PGY訓練，導正「直美」亂象，（醫師未受完整PGY，直接投入醫美市場）；而執行抽脂、削骨、拉皮、整形等高風險手術的醫美診所強制接受評鑑。

由於醫界反對，衛福部上周三已與40個醫界團體溝通，近3小時會議初步達成2項共識，包括確立「直美」（醫學系畢業生未完成PGY，直接進醫美診所服務）的關門條款，民國108年後畢業者都得接受PGY；至於是否納評鑑，本周三將討論細節。

形體美容外科醫學會常務理事邱正宏說，周三會議屆時會針對網紅、小蜜蜂帶貨或帶客人到韓國、海外做醫美整形等議題，提出一些建議。學會提出台灣醫美安全「鐵三角」，也就是專業、安全、真實。如已進入醫美市場的不溯及既往，讓醫生能夠持續在醫美市場服務，如有必要加強訓練，可以用學分、進修等方式，慢慢累積足夠資歷，目前將朝向這方面研議。

另，於後送機制啟動，邱正宏表示，近年已與長庚醫院建立後送中心，如果有相關問題可和學會聯繫，透過管道緊急後送到長庚處理。

他說，很多醫學中心的管理階層或醫師，不了解基層的困境、一味地批評基層院所，並提到很多醫療意外都發生在診所，但其實是因為，基層的服務量大，因此風險比例加以提升，但並不代表在基層院所做醫美治療，風險就比較高。

邱正宏表示，認同衛福部為醫美品質把關，民眾也希望醫師的資格更完備，進一步保障病人的安全，畢竟醫師畢業後如能多2年訓練，對本身資歷的加強、經驗的增進都有幫助；就病人安全的角度，處理緊急或突發事件時，也一定會比沒有經驗的醫師好。

但邱正宏說，特管辦法修法若沒有配套措施，擔心過往相信政府醫療政策，在得到醫師執照後就進入醫美市場的600多位醫師，以前做都是合法的，而現在約40幾歲都有家庭要照顧、有房貸要付，如果不能繼續為病人服務、須回醫院接受2年PGY訓練，生計就會有困難，「他的收入大幅降低的時候，可能連房貸都付不出」，要拜託政府照顧他們，畢竟他們沒犯什麼錯。

邱正宏指出，當這600多人都必須回到醫院接受PGY訓練，服務量可能因此降低，但需求量並未減少，很多有微整、光電等需求的患者，可能面臨到找不到這些醫療服務的狀況，就可能轉而前往南韓、上海、泰國等地，海外醫療的風險又再次增加。

形體美容外科醫學會強調，近年返台求助的民眾案例大幅增加，多因術後追蹤不足、設備與急救能力落差、甚至臨時更換醫師等因素所造成。「變美不是問題，但醫療必須建立在安全之上；當醫療被視為旅遊行程，風險往往被忽視，而代價卻由民眾承擔。」

醫美 醫師 醫學會

