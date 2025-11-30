火龍果不只高纖、低熱量 科學實證：有效控糖、抗發炎、調節血脂

火龍果高纖又低熱量，一直是減脂的好選擇，近年的醫學研究更指出，紅肉火龍果不只營養密度高，還能穩定血糖、血脂以及抗發炎。

薛曉晶在臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，紅肉火龍果每100克只有約10%～12%的糖，屬於低升糖指數水果，且水分超過85%，再加上豐富的膳食纖維，既清爽又不負擔。2022年《Molecules》雜誌的分析報告還表示，紅肉火龍果的膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都優於白肉品種，並富含多酚、類黃酮、甜菜紅素等植化素，不只好吃健康，更擁有以下四個好處：

1.控制血糖

2017年《PLoS ONE》統合多項臨床試驗，發現糖尿病前期族群每天吃火龍果，空腹血糖平均下降15mg/dL；2020年巴基斯坦研究也得到類似結果，超重族群短短七天就降低約14.5mg/dL。顯示火龍果對血糖邊緣偏高的人，是溫和又有效的選擇。

2.穩定血脂

針對高膽固醇女性的試驗指出，連續兩周每日飲用火龍果汁，總膽固醇從237mg/dL掉到222mg/dL，約6%的改善幅度，特別適合同時有血糖、血脂壓力的人。

3.緩解發炎與保護血管

《Nutrients》2025年的冰沙試驗顯示，讓健康成年人與第二型糖尿病高風險族群共計62人，每天飲用330毫升紅肉火龍果冰沙，連續四周食用後，受試者的C反應蛋白（CRP）明顯下降，緩解慢性發炎狀態，同時餐後胰島素曲線顯著下降，胰島素敏感度提升，顯示代謝與血管調節功能皆有改善。

4.改善腸道生態

2023年《Food Research International》實驗指出，107位健康成人連續四周補充4克或8克的紅肉火龍果低聚醣後，高劑量組的腸道生態出現明顯轉變，身為好菌的雙歧桿菌及普拉梭菌（Faecalibacterium）分別上升8.4%和1.99%，而大腸桿菌則下降8.44%。