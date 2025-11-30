專訪衛福部長／不能只有最低工資 衛福部擬保障新進醫護起薪

衛生福利部長石崇良喊出醫護加薪，在公務預算挹注健保財務之下，擬透過修改健保特約管理辦法，讓新進醫護起薪不能只有最低工資，而要最低工資的倍數，但他也強調須各界討論。

近年爆發護理人力出走潮，災情甚至擴及醫院關床、急診壅塞，醫界不斷喊話政府增加醫療投資，以免排擠人力成本。如何解人力荒所引發系統性問題，成為石崇良自擔任中央健康保險署長期間，至升任衛福部長以來，接連面對的艱鉅任務。

石崇良在中央社專訪指出，今年健保總額比去年增加支出新台幣531億元，外加公務預算挹注181億元，等於讓健保總額加碼了712億；明年也比今年也增加，除總額支出增加597億元，加上以公務預算支應的199億元，共增加796億。

兩年下來，挹注總共超過1000億元，石崇良說，醫療投資增加，有2大使用方向，一是用在加速導入新科技，讓大家用得到、減少自費負擔；此外就是醫護調薪，盼網羅、培養人力，以提升醫療品質。

「沒有人才，其他都不用談」，石崇良說，留才攬才是健保改革、醫療改革中最重要的一部分。其中有兩大關鍵，一是人力占最多的護理人力，另一個就是醫師，必須拉高薪水，「薪水不拉高，講再多道德，都不是現在年輕一輩可以接受的」。

石崇良任健保署長期間，健保署曾盤點「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」修改面向，研議醫事薪資未達標擬不予健保特約，引發醫界高度討論。如今他依舊認為，這是要做的，只是可以更細緻。

診所、醫院工作辛勞度不同，石崇良說，應該依醫院層級、是否輪值夜班、不同職類等條件分別訂定標準。他解釋，醫學中心工作比較辛勞，薪資本就應該更高，何況不論挹注健保或健康台灣深耕計畫，醫學中心獲得的資源都較多，「拿到這麼多錢，難道不應該加薪嗎？」

「護理這麼辛苦，至少要保障進門的薪水門檻」，石崇良說，對於剛入職場、仍在訓練階段，且需要輪班的住院醫師，也盼訂出最低起薪。

至於門檻如何設定，可以充分討論，以最低工資為基礎設定倍數，未來就有機會隨著最低工資調整；否則若直接設定基本月薪，恐變成下一個「22K」，反造成薪資成長停滯。

對於上路時程，石崇良自嘲，「外界都說我太快了」，要跟所有團體取得共識，但仍希望「越快越好，不要拖」。

他說，因為錢已經看到了、健保點值也已經上來，就應該要好好來加薪，讓從事醫療行業的人，除了有社會肯定，在薪資上也獲肯定；否則最低工資對護理人員來說，根本是種侮辱，「是對這個行業的侮辱」。