快訊

GD罕見發飆！親自到MAMA官方IG留言「一圖案」粉絲秒懂

國1北上路段1男子後座「跳車」 1女3男全到案…真相曝光

專訪衛福部長／石崇良談醫院評鑑改革 高風險醫美診所也應評鑑

中央社／ 台北30日電
衛福部長石崇良。(本報資料照片)
衛福部長石崇良。(本報資料照片)

整頓醫美亂象，衛福部長石崇良指出，執行削骨、全臉拉皮、大量抽脂等高風險手術的醫美診所，有實施評鑑的必要，僅影響300到400家；醫院評鑑亦需改革以免干擾醫療服務，「不要為了評鑑而關病床、停休」，並重視病人經驗。

近年醫美事故最近頻傳，從牛奶針（丙泊酚短效麻醉針劑）到生殖器增大手術都出事，衛生福利部預告修法，要求執行高風險手術醫美診所須納評鑑，結果部分醫界人士反彈聲浪四起。

石崇良在中央社專訪時表示，醫美診所收費並不便宜，病人值得診所付出成本來提升品質安全要求，就像他常講的，「愛美是人的天性，不應該因為愛美枉送性命，這沒有道理」，這跟救死扶傷不一樣，醫美是一個人好好走進去，一件憾事都不應該發生。

「削骨、全臉拉皮、大量抽脂等醫美手術，風險其實很高，理論上要在醫院做，各項設備比較完備。」石崇良點出，既然有醫師們覺得可以在診所做，品質跟安全把關不能只靠設置標準，那只是規範設備，未來執行高風險手術的診所，應該要跟醫院同樣水準。

他也向醫美診所喊話，「別害怕評鑑！」評鑑方式會根據服務內容不同，而且評鑑是一種肯定，通過就是金字招牌，民眾多數還是會相信政府認證，會比做廣告好，「政府『幫你廣告』，不用花那麼多費用請代言人，部長幫你廣告！」

台灣是在1988年全面實施醫院評鑑及教學醫院評鑑，依不同規模，分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每4年評鑑1次，基層診所目前不在評鑑之列。

石崇良坦言，「基層診所是看到醫院評鑑的辛苦，認為一旦請君入甕，後患無窮。」但這是過度聯想與擔心，因為評鑑只有針對執行高風險醫美手術的診所，多數診所主要是處理例如雷射等皮膚療程，「真正敢動大刀的不多」，預估影響約300、400家。

他也提到，醫院評鑑制度將改革。首先，要延長評鑑結果的「效期」，現行醫院評鑑4年一輪，評了這麼多年下來，對於持續表現好、分數高者，研擬將把下次評鑑時間延長，比方說從4年變成6年評鑑一次。

其次就是把評鑑作業系統化、資訊化，不要那麼多紙本作業。石崇良指出，既然各大醫院都在推智慧照護，系統中應該有資料，所以要系統性評核，不用取悅醫院評鑑委員，不是靠評鑑委員突發奇想式的想看什麼就看什麼，而是從常態性資料中分析，並且應納入病人經驗。

石崇良的第3個改革想法，是減少評鑑對醫院臨床服務的干擾，「千萬不要為了評鑑，又開始縮床、關床，停止休假來加班準備資料，這些都不應該」，該看的部分才看，尤其是資訊化的量測方式，將是未來重點。

不過，他也說，還有很多細節還有待討論，改革醫院評鑑制度是出於風險分級概念。

診所 醫美 石崇良

延伸閱讀

開公司到邁向國際 身障生命不受限獲衛福部表揚

陸配入籍「6年改4年」影響健保公平正義挨批 石崇良：就講真話

人工生殖法修法何時送進立院？ 石崇良：政院年底前擬完成審查

陸配6改4依親成健保負擔 石崇良：公平正義需思考

相關新聞

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

受到美國關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查日趨嚴格，不少國人寄往美國的國際航空函件頻遭退件。中華郵政今年10月暫停提...

摸彩抽中「20元手寫折價券」引熱議 年終獎品看心意還是價值？

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、...

今天回暖把握陽光普照天氣 周二起北台灣1原因再轉濕冷

全台各地今天回暖，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，內陸地區明顯升溫，尤其出太陽的地方感受上更加溫暖，但西部沿海因...

塑膠袋+冰塊就能保鮮？ 達人曝綠花椰菜保存秘訣：一周仍翠綠

綠花椰菜向來被視為高營養蔬菜，但買回家只要放久一點，顏色就容易從翠綠轉成泛黃，不少人因此常與時間賽跑。料理部落客蜜雪兒近日分享一招省時又省心的保存法，只要一個塑膠袋、幾顆冰塊，放在冰箱裡七到十天都能維持新鮮狀態，外觀看起來就像剛從市場挑回的一樣。

嚴管醫美需完整訓練納評鑑 形美外科醫學會提三訴求 盼兼顧病安與生計

近日傳出多起醫美致死案件，為確保醫美品質，衛福部預告「特管辦法」修法，要求執行醫美的醫師需完成二年PGY（畢業後一般醫學...

專訪衛福部長／防範缺藥建構供藥韌性 抗生素胰島素擬先試行

全球缺藥問題頻傳，食藥署盤點台灣約580種必要藥品，衛福部長石崇良表示，建構藥物韌性，可先從鼓勵胰島素國產、抗生素等原料藥自製著手，確保不斷供，並考慮將醫院採購健保藥的過多利潤「回收」到健保財務，以加速引進新藥。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。