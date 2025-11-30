專訪衛福部長／石崇良談醫院評鑑改革 高風險醫美診所也應評鑑

整頓醫美亂象，衛福部長石崇良指出，執行削骨、全臉拉皮、大量抽脂等高風險手術的醫美診所，有實施評鑑的必要，僅影響300到400家；醫院評鑑亦需改革以免干擾醫療服務，「不要為了評鑑而關病床、停休」，並重視病人經驗。

近年醫美事故最近頻傳，從牛奶針（丙泊酚短效麻醉針劑）到生殖器增大手術都出事，衛生福利部預告修法，要求執行高風險手術醫美診所須納評鑑，結果部分醫界人士反彈聲浪四起。

石崇良在中央社專訪時表示，醫美診所收費並不便宜，病人值得診所付出成本來提升品質安全要求，就像他常講的，「愛美是人的天性，不應該因為愛美枉送性命，這沒有道理」，這跟救死扶傷不一樣，醫美是一個人好好走進去，一件憾事都不應該發生。

「削骨、全臉拉皮、大量抽脂等醫美手術，風險其實很高，理論上要在醫院做，各項設備比較完備。」石崇良點出，既然有醫師們覺得可以在診所做，品質跟安全把關不能只靠設置標準，那只是規範設備，未來執行高風險手術的診所，應該要跟醫院同樣水準。

他也向醫美診所喊話，「別害怕評鑑！」評鑑方式會根據服務內容不同，而且評鑑是一種肯定，通過就是金字招牌，民眾多數還是會相信政府認證，會比做廣告好，「政府『幫你廣告』，不用花那麼多費用請代言人，部長幫你廣告！」

台灣是在1988年全面實施醫院評鑑及教學醫院評鑑，依不同規模，分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每4年評鑑1次，基層診所目前不在評鑑之列。

石崇良坦言，「基層診所是看到醫院評鑑的辛苦，認為一旦請君入甕，後患無窮。」但這是過度聯想與擔心，因為評鑑只有針對執行高風險醫美手術的診所，多數診所主要是處理例如雷射等皮膚療程，「真正敢動大刀的不多」，預估影響約300、400家。

他也提到，醫院評鑑制度將改革。首先，要延長評鑑結果的「效期」，現行醫院評鑑4年一輪，評了這麼多年下來，對於持續表現好、分數高者，研擬將把下次評鑑時間延長，比方說從4年變成6年評鑑一次。

其次就是把評鑑作業系統化、資訊化，不要那麼多紙本作業。石崇良指出，既然各大醫院都在推智慧照護，系統中應該有資料，所以要系統性評核，不用取悅醫院評鑑委員，不是靠評鑑委員突發奇想式的想看什麼就看什麼，而是從常態性資料中分析，並且應納入病人經驗。

石崇良的第3個改革想法，是減少評鑑對醫院臨床服務的干擾，「千萬不要為了評鑑，又開始縮床、關床，停止休假來加班準備資料，這些都不應該」，該看的部分才看，尤其是資訊化的量測方式，將是未來重點。

不過，他也說，還有很多細節還有待討論，改革醫院評鑑制度是出於風險分級概念。