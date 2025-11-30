堆積壞心情小心致癌！營養師示警「不只免疫力下降」：別壓抑
你也常常生悶氣嗎？營養師高敏敏在臉書粉專提醒，長期累積壞情緒在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險，並點名「8種與情緒相關的癌症」。另外，她也分享可以「有效改善壞情緒的食物」，教大家從飲食中調整體質。
肺癌
你會對生活變化或生死議題感到恐懼嗎？高敏敏提醒，如果內心長期處在壓力或焦慮中，或常有無力感與情緒上的窒息感要注意。
甲狀腺癌
如果你個性緊繃、容易焦慮，又時常覺得「想做卻力不從心」，或你是內心糾結、責任感過重的人，當心甲狀腺癌找上門。
女性乳癌
情感壓力未釋放，不論是和親人或一般的人際間常有衝突，可能會更容易把委屈放在心裡、不願表達，長期情緒積壓會讓身心都緊繃。
胃癌
憤怒或委屈的情緒無法釋放、時常壓抑，久而久之可能導致「情緒消化不良」，成為壓力來源。
肝癌
害怕匱乏、空缺，對飢餓或失去感到不安。總是擔心資源不足，情緒長期緊繃的人。
胰臟癌
與家庭相關的情緒衝突未解，內心矛盾使壓力持續發酵。
淋巴癌
缺乏安全感、對自己沒有信心，或容易感到焦慮、害怕被否定。當心裡失去穩定感，身體也會跟著緊張，需當心淋巴癌。
大腸直腸癌
壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡，長期壓力累積也會影響腸胃健康。
想要改善壞情緒可以吃：
深海魚類
如鮭魚、鯖魚，富含Omega-3脂肪酸，有助穩定情緒、減少焦慮憂鬱。
全穀與堅果類
燕麥、糙米、核桃、腰果等堅果，可以提供B群、鎂與色胺酸，幫助能量代謝與血清素生成。
深綠色蔬菜
菠菜、芥藍等蔬菜，富含葉酸與鎂能舒緩壓力荷爾蒙，穩定神經系統。
乳製品與優格
補充色胺酸與益生菌，調整腸道菌相提升好心情。
香蕉與黑巧克力
富含維生素B6與可可多酚，可促進快樂荷爾蒙分泌。
文末，高敏敏呼籲，情緒長期堆積，真的會「吃掉健康」，所以別再逞強一個人撐著，該放鬆時就放鬆。飲食均衡、睡眠充足、保持運動，讓身體和情緒一起回到平衡才是最好的防癌法。
