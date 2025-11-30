堆積壞心情小心致癌！營養師示警「不只免疫力下降」：別壓抑

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師高敏敏提醒，別把情緒往肚裡吞，當心癌症找上門。 示意圖／ingimage
你也常常生悶氣嗎？營養師高敏敏在臉書粉專提醒，長期累積壞情緒在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險，並點名「8種與情緒相關的癌症」。另外，她也分享可以「有效改善壞情緒的食物」，教大家從飲食中調整體質。

肺癌

你會對生活變化或生死議題感到恐懼嗎？高敏敏提醒，如果內心長期處在壓力或焦慮中，或常有無力感與情緒上的窒息感要注意。

甲狀腺癌

如果你個性緊繃、容易焦慮，又時常覺得「想做卻力不從心」，或你是內心糾結、責任感過重的人，當心甲狀腺癌找上門。

女性乳癌

情感壓力未釋放，不論是和親人或一般的人際間常有衝突，可能會更容易把委屈放在心裡、不願表達，長期情緒積壓會讓身心都緊繃。

胃癌

憤怒或委屈的情緒無法釋放、時常壓抑，久而久之可能導致「情緒消化不良」，成為壓力來源。

肝癌

害怕匱乏、空缺，對飢餓或失去感到不安。總是擔心資源不足，情緒長期緊繃的人。

胰臟癌

與家庭相關的情緒衝突未解，內心矛盾使壓力持續發酵。

淋巴癌

缺乏安全感、對自己沒有信心，或容易感到焦慮、害怕被否定。當心裡失去穩定感，身體也會跟著緊張，需當心淋巴癌。

大腸直腸癌

壞情緒難以消化，總是壓抑在心裡，長期壓力累積也會影響腸胃健康。

想要改善壞情緒可以吃：

深海魚類

如鮭魚、鯖魚，富含Omega-3脂肪酸，有助穩定情緒、減少焦慮憂鬱。

全穀與堅果類

燕麥、糙米、核桃、腰果等堅果，可以提供B群、鎂與色胺酸，幫助能量代謝與血清素生成。

深綠色蔬菜

菠菜、芥藍等蔬菜，富含葉酸與鎂能舒緩壓力荷爾蒙，穩定神經系統。

乳製品與優格

補充色胺酸與益生菌，調整腸道菌相提升好心情。

香蕉與黑巧克力

富含維生素B6與可可多酚，可促進快樂荷爾蒙分泌。

文末，高敏敏呼籲，情緒長期堆積，真的會「吃掉健康」，所以別再逞強一個人撐著，該放鬆時就放鬆。飲食均衡、睡眠充足、保持運動，讓身體和情緒一起回到平衡才是最好的防癌法。

營養師 情緒 癌症

相關新聞

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

受到美國關稅政策影響，美國海關對於進口郵件審查日趨嚴格，不少國人寄往美國的國際航空函件頻遭退件。中華郵政今年10月暫停提...

摸彩抽中「20元手寫折價券」引熱議 年終獎品看心意還是價值？

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、...

今天回暖把握陽光普照天氣 周二起北台灣1原因再轉濕冷

全台各地今天回暖，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，內陸地區明顯升溫，尤其出太陽的地方感受上更加溫暖，但西部沿海因...

塑膠袋+冰塊就能保鮮？ 達人曝綠花椰菜保存秘訣：一周仍翠綠

綠花椰菜向來被視為高營養蔬菜，但買回家只要放久一點，顏色就容易從翠綠轉成泛黃，不少人因此常與時間賽跑。料理部落客蜜雪兒近日分享一招省時又省心的保存法，只要一個塑膠袋、幾顆冰塊，放在冰箱裡七到十天都能維持新鮮狀態，外觀看起來就像剛從市場挑回的一樣。

嚴管醫美需完整訓練納評鑑 形美外科醫學會提三訴求 盼兼顧病安與生計

近日傳出多起醫美致死案件，為確保醫美品質，衛福部預告「特管辦法」修法，要求執行醫美的醫師需完成二年PGY（畢業後一般醫學...

專訪衛福部長／防範缺藥建構供藥韌性 抗生素胰島素擬先試行

全球缺藥問題頻傳，食藥署盤點台灣約580種必要藥品，衛福部長石崇良表示，建構藥物韌性，可先從鼓勵胰島素國產、抗生素等原料藥自製著手，確保不斷供，並考慮將醫院採購健保藥的過多利潤「回收」到健保財務，以加速引進新藥。

