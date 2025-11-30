遙控無人機新制將上路 民航局：未依規定標示、登錄者最高罰150萬

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對遙控無人機新制有關產品登錄與資訊標示相關條文，交通部民航局指出，有關「遙控無人機管理規則」於去年11月修正發布，因該法條有1年輔導期，輔導期已屆滿，新機制將於12月1日正式施行，未來業者應依新制辦理登錄與標示義務，違者可處以1萬至150萬元罰鍰。

民航局表示，12月1日起，新機型公開販售前，無人機業者應及早因應辦理型式檢驗，並依新制辦理登錄與標示義務，如違反遙控無人機相關規定者，將處新臺幣一萬元至一百五十萬元罰鍰。

民航局表示，無人機製造廠商辦理登錄作業時，須在民航局無人機管理資訊系統登錄廠牌型號、製造者資料、最大起飛重量、資安檢測合格報告、國家通訊傳播委員會（NCC）射頻審驗證明，及商品檢驗或型式檢驗證明文件等資訊，並將資訊標示於產品及包裝。

無人機進口商或國外廠牌代理商亦應依經濟部國際貿易署公告，自今年12月1日起，進口增列遙控無人機輸入規定代號617，納入海關查核輸入貨品範圍。依相關規定，最大起飛重量達2公斤以上者，進口時須檢具民航局核發之同意文件；未達2公斤者，則需經經濟部標準檢驗局審查同意後始得辦理進口。

民航局提醒，遙控無人機屬應經核准之電信管制射頻器材，相關產品除需符合民航法及管理規則規定外，亦須取得NCC核發之進口核准證，才可合法輸入。

另外，經銷商透過電商平台販售時，亦須加註中文資訊，包含製造商名稱、250公克以上無人機須註冊、活動須遵守操作規定及相關資訊查詢方式等，代理商或經銷商販售亦需遵守。自製無人機者雖然無需申請型式檢驗，但也須登錄自行製造並使用之無人機，以落實追蹤管理。

自新制施行後，民眾在購買無人機時，應認明資安檢測、NCC射頻標示及型式檢驗或商品檢驗標識，避免購買未合法登錄產品。最大起飛重量250克以上無人機仍須完成註冊才能操作，且所有操作者均須遵守飛航安全與禁限航區規定。

民航局表示，新制實施後可確保「安全優先，源頭控管」，不僅有助於保障民眾可使用無人機的安全性，亦能促進產業健康發展。

