桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快上午可登機

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
桃園機場第三航廈北登機廊廳明（12月1日）凌晨3時開放試營運。聯合報系資料照
桃園機場第三航廈北登機廊廳明（12月1日）凌晨3時開放試營運，最快當天上午8時許的航機旅客就能透過北登機廊廳完成登機，成為首批使用的旅客。交通部常務次長林國顯今表示，北側新增的8個大型登機門，可增加桃機每年580萬人次服務量能，未來整體第三航廈每年新增4500萬人次。

全長738公尺、挑高達13公尺的第三航廈北登機廊廳，近日正緊鑼密鼓進行最後階段的確認與演練作業，桃園機場公司副總李俊德證實，目前已成立桃園機場第三航廈試營運應變小組，近日也都在進行最後階段的確認與演練作業，包含空橋、廁所、動線、電梯、電力等。

李俊德表示，若一切運作正常，12月1日凌晨3時開放試營運，最快當天上午8時許的航機旅客就能透過北登機廊廳完成登機，成為首批使用的旅客。

交通部常務次長林國顯今也在臉書發文表示，興建了好幾年的桃園國際機場第三航廈北登機廊廳，明天12月1日終於開始要邁入試營運了。

這個由國際知名設計師Richard Rogers團隊設計的空間，與以往的候機室完全不同，採高挑透明通透的設計，讓光線跟金色夕陽餘暉可以透過玻璃帷幕照進候機大廳，映入進出旅人的回憶。

林國顯指出，新增北側8個大型登機門，可以增加桃機一年580萬人次的服務能量，未來整體第三航廈可以一年新增4500萬人次，讓桃園機場的能量跟服務水準大幅提升超過一年8000萬人次。

另外，林國顯表示，知名的咖啡品牌跟餐飲店也都已經進駐，優質的服務跟設施到位，希望能帶給國人跟國際旅客嶄新的旅遊體驗。

桃園機場第三航廈北登機廊廳明（12月1日）凌晨3時開放試營運。圖／截自交通部次長林國顯臉書
桃園機場 林國顯

