失智症治療關鍵 掃描Tau蛋白判讀

緩解失智症，從掃描Tau蛋白開始！台灣醫界聯盟基金會30日舉行失智症研究分享指出，Tau蛋白若在大腦出現，高機率是失智症的前兆，且最新科技可透過掃描影像判斷相關疾病。醫師張瓊之表示，傳統的阿茲海默症檢驗無法驗出疾病，但改測Tau蛋白就發現症況，相關科技與研究可協助醫師減少誤診機率。

Tau蛋白讓失智症惡化

最新失智症研究指出，Tau蛋白沉積是失智症惡化的真正分水嶺，若大腦同時出現αβ與Tau蛋白，5年內進展為失智的風險高達57%。

另外，最新研究針對1277名患者進行APN-1607 Tau PET掃描，成功以高準確率區分阿茲海默症、顳葉退化症、進行性核上性麻痹與皮質基底退化症，使得19.3%患者被修正診斷、22%治療因為掃描影像而更新。

台灣醫界聯盟基金會董事陳順勝說明，大腦的神經細胞除了負責記憶與傳遞訊息外，還需要排除大腦的垃圾，過去德國醫師阿茲海默發現大腦若有沉積「類澱粉蛋白」恐導致失智，但其實一般人老化後也會沉積類澱粉蛋白。如今研究發現若加上Tau蛋白，導致失智症的機會大幅提升，相關研究有助未來更精準治療與判斷失智症。

了解病因調整療法

新旭生醫創辦人張明奎指出，公司的APN-1607 Tau PET掃描技術，可以有效分辨Tau蛋白分布在大腦不同區域而產生的各類相關疾病。研究也發現，Tau蛋白出現的時間點與神經細胞死亡的時間有高度相關。他表示，相關檢驗可以讓醫師對失智相關症狀的診斷更加精確，減少誤診機率。

「人腦相當複雜，需要更多探索！」高雄長庚神經內科部副主任張瓊之舉例說，有50歲女性雖然被懷疑早發阿茲海默，但因為類澱粉蛋白正子照影顯示正常，因此講話不清楚時總是被家人與醫師抱怨，最後轉診後進行Tau PET掃描，結果Tau蛋白指數高達191.2，且確診相對罕見的顳葉退化症。

張瓊之表示，雖然針對Tau蛋白相關疾病尚未有治本藥物，但了解疾病成因後，若能停止錯誤用藥，並協助病友養好身體，等待未來新型治療，也更有助病友對抗相關疾病。

【更多精采內容，詳見 】