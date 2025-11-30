失智症治療關鍵 掃描Tau蛋白判讀
緩解失智症，從掃描Tau蛋白開始！台灣醫界聯盟基金會30日舉行失智症研究分享指出，Tau蛋白若在大腦出現，高機率是失智症的前兆，且最新科技可透過掃描影像判斷相關疾病。醫師張瓊之表示，傳統的阿茲海默症檢驗無法驗出疾病，但改測Tau蛋白就發現症況，相關科技與研究可協助醫師減少誤診機率。
Tau蛋白讓失智症惡化
最新失智症研究指出，Tau蛋白沉積是失智症惡化的真正分水嶺，若大腦同時出現αβ與Tau蛋白，5年內進展為失智的風險高達57%。
另外，最新研究針對1277名患者進行APN-1607 Tau PET掃描，成功以高準確率區分阿茲海默症、顳葉退化症、進行性核上性麻痹與皮質基底退化症，使得19.3%患者被修正診斷、22%治療因為掃描影像而更新。
台灣醫界聯盟基金會董事陳順勝說明，大腦的神經細胞除了負責記憶與傳遞訊息外，還需要排除大腦的垃圾，過去德國醫師阿茲海默發現大腦若有沉積「類澱粉蛋白」恐導致失智，但其實一般人老化後也會沉積類澱粉蛋白。如今研究發現若加上Tau蛋白，導致失智症的機會大幅提升，相關研究有助未來更精準治療與判斷失智症。
了解病因調整療法
新旭生醫創辦人張明奎指出，公司的APN-1607 Tau PET掃描技術，可以有效分辨Tau蛋白分布在大腦不同區域而產生的各類相關疾病。研究也發現，Tau蛋白出現的時間點與神經細胞死亡的時間有高度相關。他表示，相關檢驗可以讓醫師對失智相關症狀的診斷更加精確，減少誤診機率。
「人腦相當複雜，需要更多探索！」高雄長庚神經內科部副主任張瓊之舉例說，有50歲女性雖然被懷疑早發阿茲海默，但因為類澱粉蛋白正子照影顯示正常，因此講話不清楚時總是被家人與醫師抱怨，最後轉診後進行Tau PET掃描，結果Tau蛋白指數高達191.2，且確診相對罕見的顳葉退化症。
張瓊之表示，雖然針對Tau蛋白相關疾病尚未有治本藥物，但了解疾病成因後，若能停止錯誤用藥，並協助病友養好身體，等待未來新型治療，也更有助病友對抗相關疾病。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言