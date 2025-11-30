空巴A320全球最大召修 民航局：國籍航空30日7時前已完成檢修

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

歐洲航空製造商空中巴士（Airbus）28日宣布，將立即針對全球逾6,000架A320系列客機進行修復，成為史上規模最大的召修行動。民航局昨日要求國籍航空公司今日須在指令生效前完成相關檢修，同時要求機組員熟悉飛控系統故障時的緊急應變程序。民航局今日表示，國籍航空公司線上航機，均已於11月30日07：00前，依緊急適航指令完成軟體回復，今日除虎航依昨日公告調整，其他業者航班正常，不受影響。

外媒報導，此次召修與捷藍航空（JetBlue Airways）一架A320客機相關事件有關。該航班上月底自墨西哥坎昆飛往美國紐華克途中，曾因高度急遽下降造成乘客受傷；後續調查指稱太陽閃焰可能干擾機上系統，促使空巴決定將相關航機軟體回復至較早版本。

民航局表示，接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，已第一時間通知所有擁有相關機型的國籍航空業者，並要求航空公司依照國際指令立即展開檢查及後續檢修作業。依規定，各航空公司須在30日上午8時指令生效前完成相關檢修，同時要求機組員熟悉飛控系統故障時的緊急應變程序。

民航局今表示，國籍航空公司線上航機，均已於今日上午7時前，依緊急適航指令完成軟體回復。

此外，民航局說明，今日除虎航依昨日公告調整，其他業者航班正常，不受影響。

台灣虎航公告，因應歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」，11月30日部分航班延後，包括IT-632台中前往濟州島、IT-671濟州島前往高雄、IT-256/IT-257桃園往返秋田、IT-214/IT-215桃園往返岡山、IT-210/IT-211桃園往返大阪關西等班機。

民航局 台灣虎航 軟體

