聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
有嘉義網友抽到「手寫20元折價券」認為沒有誠意，但其中蘊藏店家祝福與環保的暖心。圖／翻攝臉書
有嘉義網友抽到「手寫20元折價券」認為沒有誠意，但其中蘊藏店家祝福與環保的暖心。圖／翻攝臉書

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、面額不高，引發民眾質疑誠意不足。事後店家說明，手寫券原本象徵祝福與環保理念，「不是敷衍，也不是不尊重」，希望外界不要誤會。部分網友反問「摸彩真正的價值，到底應該看金額，還是看心意？」，一場小小摸彩品，意外帶出社群對「禮物精神」的反思。

爭議源自一名網友11月29日抽中手寫折價券後的抱怨貼文，指稱「等了一個早上，摸到這個獎項真的很無言」，更批評「如果沒有誠意就不要捐」。貼文引發不少人附和，認為「期限只到12/1太沒誠意」、「基金會應把關獎項內容」、「這種獎品很low」。

但另一派網友則認為反應過度，留言表示「有中就不錯了我都沒中」、「手寫更有溫度」、「公益活動本來就是心意至上」、「不滿意可以選擇不參加」。有人甚至指出，公益摸彩最大目的是凝聚社區，而非比拚市值。

基金會留言致歉並表示，尊重捐贈人事前並不了解該獎品內容細節，仍感謝店家捐贈，並邀請當事人回基金會領取紀念品，以示尊重。

捐贈店家回應，提供60份獎品，強調5年來，每份均由店家親筆書寫，包含50元、30元、20元折價券各20張，象徵「順心六六」祝福。店家表示，手寫券是「溫度與環保」的理念延伸，並非敷衍；至於押日期，「是願大家 能趕快收到祝福 就算過期 仍願意兌換」，希望外界理解其用心。

基金會底下留言感謝店家多年來的支持並強調「每一份心意，基金會都抱持感謝！」

不少網友也呼應，認為若期限過期仍可兌換，「店家應主動標示」，避免民眾誤以為無效而丟棄。

這起小小的摸彩爭議，最終延伸成一場關於「禮物價值」的討論：在公益活動裡，究竟應該重視獎品本身的金額，還是珍惜捐贈者的心意？社群意見兩極，也反映不同世代與不同價值觀對「給予與接收」的期待差異。

相關新聞

塑膠袋+冰塊就能保鮮？ 達人曝綠花椰菜保存秘訣：一周仍翠綠

綠花椰菜向來被視為高營養蔬菜，但買回家只要放久一點，顏色就容易從翠綠轉成泛黃，不少人因此常與時間賽跑。料理部落客蜜雪兒近日分享一招省時又省心的保存法，只要一個塑膠袋、幾顆冰塊，放在冰箱裡七到十天都能維持新鮮狀態，外觀看起來就像剛從市場挑回的一樣。

一張圖看懂食用油！醫師提醒「2款油易發炎」：不要一瓶油打天下

食用油的品項五花八門，許多消費者在選擇時總是拿不定主意，擔心吃錯「傷血管」。減重醫師蕭捷健提醒，現代人因為火氣大，身體已經很常發炎，如果又缺Omega-3，就更容易往發炎那邊傾斜，因此並不推薦「大豆油、葵花油」。

摸彩抽中「20元手寫折價券」引熱議 年終獎品看心意還是價值？

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、...

今天回暖把握陽光普照天氣 周二起北台灣1原因再轉濕冷

全台各地今天回暖，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，內陸地區明顯升溫，尤其出太陽的地方感受上更加溫暖，但西部沿海因...

觀葉火鶴爆紅創造屏東綠金產業奇蹟 魅力在哪裡？

火鶴花語代表熱情、幸福和關懷，火鶴花獨特花形，近年也有以欣賞葉片為主的觀葉火鶴，成為觀葉植物界的新寵兒。屏東縣麟洛鄉花農林志鴻帶領團隊培育出稀有粉橘、粉色等交種而成「斑葉火鶴」，視覺效果吸睛，魅力無窮，甚至小小一盆可賣出2.8萬元，堪稱屏東綠金產業鄉村奇蹟。

讀饗時光EP160｜萬華私房美食地圖 ft. 協興蛋業張智豪

協興蛋業在萬華開業76年，第三代的經營者、綽號「蛋哥」的總經理張智豪，除了發揮創意讓消費者重新看見雞蛋的價值，更積極參與萬華在地飲食活動，試圖復興街區活力。而從小在萬華長大的蛋哥，有一份「萬華私房美食地圖」。

