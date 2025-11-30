雲林大埤稻草酸菜節12/6登場 今年3合1稻草遊樂場玩個夠
一年一度的大埤鄉「大埤稻草酸菜季」將於12月6、7日在大埤輪動場熱鬧登場。鄉公所舉辦宣傳記者會，搶先亮相具在地特色的草編藝術，並推出可愛的「稻稻仔」與「菜菜仔」陪伴遊客探索稻草迷宮2.0，展現大埤深厚的農業底蘊與文化魅力。
大埤鄉以一級產業聞名，全鄉兩期稻作面積達5200公頃，全國第一；二期稻作期間栽種約1500公頃芥菜，供應全台近八成酸菜原料，素有「酸菜的故鄉」美譽。縣長張麗善表示，大埤長期以農業為本，此次活動結合產業、文化與觀光，盼吸引更多旅客走進大埤，認識優質稻米與酸菜產業，也藉由趣味體驗與展演帶動地方觀光。
宣傳記者會同步簽定一項農廢循環經濟MOU，農業部農水署南投分署協助大埤鄉將稻草、洋菇基質等農業剩餘資材轉化為再生農園與循環產品，落實低碳行動，並由縣長張麗善、大埤鄉長林森寶等人見證，拾蚯樂、大埤鄉三結社區等3方簽署合作備忘錄。
農村水保署南投分署長傅桂林表示，早年稻米收割後，經常燃燒稻草將灰燼埋入土中，因造成空污現已禁止，南投分署為翻轉現況，媒合三結社區、拾蚯樂與在地企業合作，導入蚯糞培養與農廢再製技術，將稻草、洋菇基質等副產品活化再利用，提升土壤有機質、降低化肥依賴，展現農廢再生效益。
文觀處長陳璧君說，今年活動以「稻米」與「酸菜」為創意核心，推出可愛的「稻稻仔」與「菜菜仔」陪伴遊客探索稻草迷宮，並徜徉在大型草編裝置藝術間。包括廢棄稻草打造「洛克馬」及「金馬躍騰」等，為最佳卡亮點。
林森寶表示，大埤有「雲林米倉」與「酸菜故鄉」稱號。稻草酸菜節為年度重點活動，盼藉此推廣在地農產，展現農村生命力。
今年最受喜愛的「稻草迷宮」升級「迷宮2.0」，以稻草捲打造水漆彈競技場，並有新建的「輪動場」進行親子賽車，更有精彩節目、美食市集及文創小物，活動詳情查詢大埤鄉公所臉書粉專。
