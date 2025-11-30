2025新北油飯節限量27桌 12月1日起開賣要搶要快

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
2025新北油飯節12月6日、7日熱鬧登場，新北市市場處邀市民踴躍參與，在暖心的油飯香氣中共同迎接歲末與團圓。圖／新北市市場處提供
2025新北油飯節12月6日、7日熱鬧登場，新北市市場處邀市民踴躍參與，在暖心的油飯香氣中共同迎接歲末與團圓。圖／新北市市場處提供

新北油飯節活動歷經網路票選、專家評審階段，過程為期2個半月，12月6日將在蘆洲國立空中大學揭曉最後名次。當天備受矚目的「油飯傳香總鋪宴」也將在12月1日開放搶購，限量27桌。

新北市場處長李長奎表示，今年的總鋪宴以「團圓」為主題，透過結合傳統與創新的油飯桌宴，找回最溫暖的團圓時刻。總鋪師團隊為活動量身打造多道主題料理，包括「金山甘藷油飯＆創意香糯方舟號」、「魚躍龍門展宏圖」、「蛋酥白菜香滿堂」等寓意豐富的佳餚，讓民眾一次品味油飯文化的深度、巧思與情感連結。

限量27桌的總鋪宴12月1日起開放訂桌，採先購先得方式，適合與家人好友共享美食饗宴。民眾可透過線上平台認購參加總鋪宴，每桌價格為2999元（原價8000元），相關資訊可在https://www.accupass.com/event/2511060719471816758942查詢。

市場處補充說明，今年油飯節實體活動推出「十強油飯市集」，邀集本屆前十強油飯名店，讓市民能一口氣品嘗各個風格不同的油飯，充分感受新北在地飲食文化的豐富魅力。

活動現場規畫「油飯師運動會」互動體驗，透過模擬備料、搬運、拌炒等趣味關卡，讓民眾以遊戲方式深入了解油飯師傅的日常與專業，還有音樂演出及親子泡泡秀等各式活動，讓油飯節更添歡樂與趣味。

新北油飯節總鋪宴菜單，每桌價格為2999元。圖／新北市市場處提供
新北油飯節總鋪宴菜單，每桌價格為2999元。圖／新北市市場處提供

油飯

相關新聞

塑膠袋+冰塊就能保鮮？ 達人曝綠花椰菜保存秘訣：一周仍翠綠

綠花椰菜向來被視為高營養蔬菜，但買回家只要放久一點，顏色就容易從翠綠轉成泛黃，不少人因此常與時間賽跑。料理部落客蜜雪兒近日分享一招省時又省心的保存法，只要一個塑膠袋、幾顆冰塊，放在冰箱裡七到十天都能維持新鮮狀態，外觀看起來就像剛從市場挑回的一樣。

一張圖看懂食用油！醫師提醒「2款油易發炎」：不要一瓶油打天下

食用油的品項五花八門，許多消費者在選擇時總是拿不定主意，擔心吃錯「傷血管」。減重醫師蕭捷健提醒，現代人因為火氣大，身體已經很常發炎，如果又缺Omega-3，就更容易往發炎那邊傾斜，因此並不推薦「大豆油、葵花油」。

摸彩抽中「20元手寫折價券」引熱議 年終獎品看心意還是價值？

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、...

今天回暖把握陽光普照天氣 周二起北台灣1原因再轉濕冷

全台各地今天回暖，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，內陸地區明顯升溫，尤其出太陽的地方感受上更加溫暖，但西部沿海因...

觀葉火鶴爆紅創造屏東綠金產業奇蹟 魅力在哪裡？

火鶴花語代表熱情、幸福和關懷，火鶴花獨特花形，近年也有以欣賞葉片為主的觀葉火鶴，成為觀葉植物界的新寵兒。屏東縣麟洛鄉花農林志鴻帶領團隊培育出稀有粉橘、粉色等交種而成「斑葉火鶴」，視覺效果吸睛，魅力無窮，甚至小小一盆可賣出2.8萬元，堪稱屏東綠金產業鄉村奇蹟。

讀饗時光EP160｜萬華私房美食地圖 ft. 協興蛋業張智豪

協興蛋業在萬華開業76年，第三代的經營者、綽號「蛋哥」的總經理張智豪，除了發揮創意讓消費者重新看見雞蛋的價值，更積極參與萬華在地飲食活動，試圖復興街區活力。而從小在萬華長大的蛋哥，有一份「萬華私房美食地圖」。

