2025新北油飯節限量27桌 12月1日起開賣要搶要快

新北油飯節活動歷經網路票選、專家評審階段，過程為期2個半月，12月6日將在蘆洲國立空中大學揭曉最後名次。當天備受矚目的「油飯傳香總鋪宴」也將在12月1日開放搶購，限量27桌。

新北市場處長李長奎表示，今年的總鋪宴以「團圓」為主題，透過結合傳統與創新的油飯桌宴，找回最溫暖的團圓時刻。總鋪師團隊為活動量身打造多道主題料理，包括「金山甘藷油飯＆創意香糯方舟號」、「魚躍龍門展宏圖」、「蛋酥白菜香滿堂」等寓意豐富的佳餚，讓民眾一次品味油飯文化的深度、巧思與情感連結。

限量27桌的總鋪宴12月1日起開放訂桌，採先購先得方式，適合與家人好友共享美食饗宴。民眾可透過線上平台認購參加總鋪宴，每桌價格為2999元（原價8000元），相關資訊可在https://www.accupass.com/event/2511060719471816758942查詢。

市場處補充說明，今年油飯節實體活動推出「十強油飯市集」，邀集本屆前十強油飯名店，讓市民能一口氣品嘗各個風格不同的油飯，充分感受新北在地飲食文化的豐富魅力。