一張圖看懂食用油！醫師提醒「2款油易發炎」：不要一瓶油打天下

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師蕭捷健提醒，別只用一罐食用油打天下。 示意圖／ingimage
食用油的品項五花八門，許多消費者在選擇時總是拿不定主意，擔心吃錯「傷血管」。減重醫師蕭捷健提醒，現代人因為火氣大，身體已經很常發炎，如果又缺Omega-3，就更容易往發炎那邊傾斜，因此並不推薦「大豆油、葵花油」。

新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書粉專發布圖表，解答大家對食用油的各種疑慮。蕭捷健表示，初榨橄欖油發煙點高達190–220°C的高溫，不過耐熱「不冒煙」，不代表營養「不流失」，而最珍貴的就是怕熱的「多酚」和「獨特果香」，一旦超過120–160°C，這些抗氧化營養素就消失，所以建議「涼拌、低溫烹調」的方式，只為保住它的營養，而不是怕它變性。

蕭捷健說明油的耐熱度分成「低溫、中溫、高溫」，低溫是指100°C以下，料理方式有涼拌、水炒，油的種類如亞麻油、印加果油，還有為了留住營養的初榨橄欖油。中溫則是160–180°C，用於一般炒菜，如精煉橄欖油、芥花油，而芝麻油、花生油發煙點雖高，但高溫會產生苦味或破壞獨特香氣，通常也不建議大火爆炒。最後「煎炸用的高溫」是190°C以上，如酪梨油、苦茶油。

有網友抱怨，媽媽的「水煮炒菜法」會先把油水鹽放盤子，菜煮好再拌但「超難吃」，蕭捷健建議，將菜燙好後再淋上好的初榨橄欖油或芝麻油，加一點辛香料，如此一來即使沒有經過高溫，也能香氣保留最足。另外提醒，大家最愛的豬油雖然香，但飽和脂肪是儲存性油脂，大部分都會存在身上，建議不要吃太多。

文末，蕭捷健提醒，椰子油一半是飽和脂肪，一半是中鏈脂肪酸，會讓LDL、HDL上升，因此建議用來提味，不做日常主力油。另外，玄米油發煙點高，也有不錯的穀維素，但它的Omega-6比例也不低，建議跟橄欖油、苦茶油輪著用，「不要一瓶油打天下」。

