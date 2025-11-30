塑膠袋+冰塊就能保鮮？ 達人曝綠花椰菜保存秘訣：一周仍翠綠

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
綠花椰菜放入冰箱前，裝入袋中再加入少量冰塊，可延長保存時間，避免快速變黃。示意圖／ingimage
綠花椰菜放入冰箱前,裝入袋中再加入少量冰塊,可延長保存時間,避免快速變黃。示意圖／ingimage

綠花椰菜向來被視為高營養蔬菜，但買回家只要放久一點，顏色就容易從翠綠轉成泛黃，不少人因此常與時間賽跑。料理部落客蜜雪兒近日分享一招省時又省心的保存法，只要一個塑膠袋、幾顆冰塊，放在冰箱裡七到十天都能維持新鮮狀態，外觀看起來就像剛從市場挑回的一樣。

蜜雪兒在臉書「蜜雪兒減醣實驗室」中分享這項保存技巧，她一次購買三顆綠花椰菜，直接放入塑膠袋後加入冰塊，將袋口綁緊放進冷藏。她表示，冰塊會在冰箱裡慢慢融化，提供適度的濕度，不會讓蔬菜泡水，也不至於乾到變黃，操作簡單卻相當有效。如果家中沒有冰塊，也可用少量清水代替。

有網友回報，照著做一周後打開袋子，花椰菜依舊綠潤，完全沒有軟爛或變色；也有人說自己買了好幾顆試試看，煮到最後一顆時仍保持「綠綠美美」的狀態，連續幾天都沒有出現常見的泛黃問題。

也有讀者習慣把濕紙巾覆蓋在菜梗或菜面，再裝入塑膠袋冷藏，也能延緩變色，或先將花椰菜分成小朵、快速泡水後再冷藏，認為這樣也很耐放，但有消費者對於冰塊份量、是否能先洗切後再保存提出疑問。對此，多數嘗試過的人都表示，只要水量適中、袋口綁緊、保持冷藏，就不太會有過度浸泡的問題。

綠花椰菜向來被視為高營養蔬菜,但買回家只要放久一點,顏色就容易從翠綠轉成泛黃,不少人因此常與時間賽跑。料理部落客蜜雪兒近日分享一招省時又省心的保存法,只要一個塑膠袋、幾顆冰塊,放在冰箱裡七到十天都能維持新鮮狀態,外觀看起來就像剛從市場挑回的一樣。

