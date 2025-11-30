快訊

「戲裡戲外」舉辦見面會 李寶春：京劇音樂劇就是要把戲曲的模樣搞新

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
「戲裡戲外」主演群，李隆顯（右起）、孔玥慈、李寶春、林姿吟。圖／辜公亮文教基金會提供
「戲裡戲外」主演群，李隆顯（右起）、孔玥慈、李寶春、林姿吟。圖／辜公亮文教基金會提供

融合京劇、舞台劇、音樂劇的「戲裡戲外」，12月底登場台中國家歌劇院。主辦單位辜公亮基金會昨天舉辦《戲裡戲外・台中初相見》見面會，近百名觀眾齊聚一堂，與劇中主演群面對面交流。「京劇音樂劇就是要把戲曲的模樣搞新一些。」編導演李寶春表示，「戲裡戲外」從戲劇、音樂、舞美3個層面融合傳統與現代，述說一段伶人成長歷練的故事。

見面會上，由京劇文武老生李寶春領軍，攜手京劇新生代孔玥慈、李隆顯，以及音樂劇女高音林姿吟同台亮相，展現跨界魅力。見面會不僅暢談創作心路與幕後趣事，還安排清唱橋段，並驚喜釋出精華片段搶先看，讓戲迷直呼過癮。

「戲裡戲外」故事背景設定在民初北平。動盪時代下，一名孤女被「慶成班」班主收養，成為當家旦角，卻在名利誘惑與情義牽絆間掙扎。班主為守護女兒，面對強權壓迫與兩代情結，情感張力十足，讓觀眾在戲裡戲外都能感受到強烈的伶人風骨。

該劇由李寶春編導演領銜，攜手台北新劇團精銳演員孔玥慈、李隆顯，並邀音樂劇女高音林姿吟共同主演，還有硬底子電視演員劉士民跨界加盟。並邀來鬼才作曲家鍾耀光操刀音樂設計，將京劇唱腔、歌劇、管弦樂與電腦音樂完美融合，採用「好萊塢電影配樂音源」伴奏，音樂層次飽滿，戲劇張力爆棚。

劇中更巧妙安插骨子老戲《打漁殺家》父女形象，並在結尾貼演《劈山救母》、《釣金龜》、《牡丹亭》、《長坂坡·漢津口》等經典橋段，戲中戲的隱喻和連環相扣，美學和創意令人驚豔。

●「戲裡戲外」由辜公亮文教基金會主辦，12月20、21日周六下午起在台中國家歌劇院中劇場演出2場，下午2點30分開演。隔周移師台北，12月27、28日在戲曲中心大表演廳連演2個下午場。訂票請上兩廳院OPENTIX系統，或洽詢專線：02-2567-3679。

新編京劇音樂劇《戲裡戲外》中，李寶春飾演程孝天。圖／辜公亮文教基金會提供
新編京劇音樂劇《戲裡戲外》中，李寶春飾演程孝天。圖／辜公亮文教基金會提供

音樂劇 京劇

