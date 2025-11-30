快訊

美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

想讓馬鈴薯泥更綿密？別用水煮改加這1物更絲滑：質地是關鍵

久坐讓動作變鈍？專家教3個壺鈴訓練助啟動臀肌

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
體能訓練官示範，只需要一顆壺鈴，即可完成以下3個適合久坐族的訓練動作。圖／World Gym提供
體能訓練官示範，只需要一顆壺鈴，即可完成以下3個適合久坐族的訓練動作。圖／World Gym提供

長時間久坐會讓臀部、核心與下肢肌群「啟動延遲」，專業訓練官說，許多人覺得自己愈來愈沒力，其實並非肌肉消失，而是協作與穩定度下降。「功能性訓練」可有效改善這些問題，體能訓練官Xin示範，只需要一顆壺鈴，即可完成以下3個適合久坐族的訓練動作。

訓練官Xin表示，第一個動作壼鈴深蹲，壺鈴置於胸前能讓核心自然收緊、減少腰椎代償，同時改善久坐族常見的「腿先動、臀不啟動」問題。深蹲過程中能強化下肢發力順序，幫助跑步、打球時維持更好的膝蓋軌跡，降低內夾與扭轉風險

第二個羅馬尼亞式單腳硬舉壺鈴，透過單腳訓練，能更明顯辨別身體左右差異，特別適合久坐導致身體一側特別沒力或站不穩的族群。動作過程中後腿抬起、軀幹前傾，能強化臀後鏈、大腿後側與核心整合，是改善下背代償非常有效的功能性訓練。

第三個壺鈴側蹲，壺鈴側蹲，能強化髖部穩定度，提升跨步、變向與支撐能力，並改善長時間坐姿造成的髖部緊繃。增加側向力量與靈活度後，日常走路步行、上下樓梯都會更輕鬆穩定。

3個動作涵蓋雙腿「前後向、側向、單腳穩定」三大核心能力，是久坐族最實用的功能性訓練組合，World Gym建議可從每個動作10到15下、做3到5組，專注動作品質與核心啟動，再逐步提升強度。

久坐 羅馬尼亞 風險

延伸閱讀

刷牙清潔可能還不夠 專家曝使用牙線一異狀是口腔不乾淨警訊

西班牙時隔31年再爆非洲豬瘟 專家：國內廚餘餵豬應成歷史名詞

股市居高思危 資金轉戰航空城新都心 專家：客運園區2字頭起 把握好時機

專家：減少對俄依賴 越南擬向美軍購以達國防多元

相關新聞

塑膠袋+冰塊就能保鮮？ 達人曝綠花椰菜保存秘訣：一周仍翠綠

綠花椰菜向來被視為高營養蔬菜，但買回家只要放久一點，顏色就容易從翠綠轉成泛黃，不少人因此常與時間賽跑。料理部落客蜜雪兒近日分享一招省時又省心的保存法，只要一個塑膠袋、幾顆冰塊，放在冰箱裡七到十天都能維持新鮮狀態，外觀看起來就像剛從市場挑回的一樣。

一張圖看懂食用油！醫師提醒「2款油易發炎」：不要一瓶油打天下

食用油的品項五花八門，許多消費者在選擇時總是拿不定主意，擔心吃錯「傷血管」。減重醫師蕭捷健提醒，現代人因為火氣大，身體已經很常發炎，如果又缺Omega-3，就更容易往發炎那邊傾斜，因此並不推薦「大豆油、葵花油」。

摸彩抽中「20元手寫折價券」引熱議 年終獎品看心意還是價值？

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、...

今天回暖把握陽光普照天氣 周二起北台灣1原因再轉濕冷

全台各地今天回暖，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，內陸地區明顯升溫，尤其出太陽的地方感受上更加溫暖，但西部沿海因...

觀葉火鶴爆紅創造屏東綠金產業奇蹟 魅力在哪裡？

火鶴花語代表熱情、幸福和關懷，火鶴花獨特花形，近年也有以欣賞葉片為主的觀葉火鶴，成為觀葉植物界的新寵兒。屏東縣麟洛鄉花農林志鴻帶領團隊培育出稀有粉橘、粉色等交種而成「斑葉火鶴」，視覺效果吸睛，魅力無窮，甚至小小一盆可賣出2.8萬元，堪稱屏東綠金產業鄉村奇蹟。

讀饗時光EP160｜萬華私房美食地圖 ft. 協興蛋業張智豪

協興蛋業在萬華開業76年，第三代的經營者、綽號「蛋哥」的總經理張智豪，除了發揮創意讓消費者重新看見雞蛋的價值，更積極參與萬華在地飲食活動，試圖復興街區活力。而從小在萬華長大的蛋哥，有一份「萬華私房美食地圖」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。