12月新制 內政部：冠配偶姓、終止收養明起開放線上申辦

內政部今天指出，明天（12月1日）起再擴大戶政線上服務範圍，新增開放「冠配偶姓登記」及「經法院調解、和解成立或裁判確定之終止收養撤銷登記」2項戶籍登記。民眾可使用自然人憑證或行動自然人憑證，上內政部戶政司官網提出申辦，免臨櫃就能完成登記。

內政部表示，2018年起已陸續開放新生兒與父、母設籍同戶出生登記等25項線上申辦服務。本次再新增2項線上申辦服務，開放「欲冠配偶姓者」或「被收養者欲辦理終止收養撤銷登記」，可透過網路提出申請。

內政部說，完成申請後，系統會自動派案至申請人戶籍所在地戶政事務所，而戶所完成登記後將以電子郵件通知申請人，民眾可於方便的時間至全國任一戶政事務所，辦理國民身分證及戶口名簿的換發作業。

內政部提醒，戶政線上服務能夠有效節省民眾臨櫃辦理時間及交通成本，也可避免未及時辦理登記而逾期受罰，歡迎民眾多加利用線上申辦服務。