倡議斷食善終遭身障團體反對 畢柳鶯：請重視照顧者的聲音

台中市立復健醫院前院長畢柳鶯，長期倡議斷食善終，近日自曝曾協助一名重症身障、腦麻病人走過斷食善終，但各身障團體紛紛表達反對，並指斷食分善終而是加工死亡。對此，畢柳鶯今天於臉書發文表示，不要只聽醫界和障礙研究協會的聲音，請重視照顧家屬的心聲，在討論政策、討論倫理、討論法規的時候，是否應該尊重我們討論對象的切身感受，他們需要什麼？

畢柳鶯表示，「安寧緩和條例」通過已25年，但對於末期定義仍然沒有共識，許多治療無效依靠維生醫療延長死亡的病人，有少數醫師願意尊重家屬的代理權，考量病人最大利益協助撤除維生醫療，但是有許多醫師不願意。造成目前有數十萬無意識插管臥床的病人。

「我們不要只聽醫界和障礙研究協會的聲音，請重視照顧家屬的心聲。」畢柳鶯說，他們每日與這樣的病人相處，最了解病人承受多大的痛苦。每日看著親愛的家人受苦，照顧者的痛苦不可言喻。我們在討論政策、討論倫理、討論法規的時候，是否應該尊重我們討論對象的切身感受，他們需要什麼？

畢柳鶯說，請政府當局調查到底有多少家庭陷在這種苦難中？多久了？他們有何想法？他們有何需要？台灣醫療父權過度膨脹，病人的自主權和家屬的代理權明顯受到壓迫，請正視這個亂象。

畢柳鶯說，這是她在這3年中協助病人尊嚴死亡，彙整家屬提供的訊息所得到的觀察。

畢柳鶯也發出家屬對斷食善終的回報，信中指出，「畢醫師、早安！我媽媽在昨天晚上很安詳的離開了，謝謝畢醫師。這十天來看到我媽媽在安寧病房很安詳的睡著，手腳沒有被綁著，這是這幾年來看到她最安詳的臉，不像之前在安養中心總是看到被綁著雙手一直皺著眉頭的媽媽，真的無法用言語形容我們對你的感謝，真的很感謝你！也謝謝陳秀丹醫生對媽媽最後的照顧！」（註：獨子沒有能力帶回家，所以轉介給陳醫師，繞了半個台灣）

畢柳鶯說，醫師陳秀丹（陽明大學附設醫院胸腔內科主治醫師）也沒有得到病人的同意，幫病人撤管，也要告她「加工殺人」嗎？陳醫師、她和居家安寧醫師都依據安寧緩和條例，家屬有要求撤管的權利。

畢柳鶯指出，障礙研究協會顯然沒有搞懂「安寧緩和條例」和「病主法」設立的目的就是要讓無法復原的病人，免於被維生醫療管路延遲死亡的精神。保護身障者的福利，不只是保障他們的生存權，也要捍衛他們的死亡權。她是脊髓損傷協會和小腦萎縮協會的顧問，他們沒有反對斷食善終，必要時他們會尋求她的協會（台灣在宅善終協會）。他們才是真的身障團體。