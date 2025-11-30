快訊

美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手

高雄市長初選／阿扁及蘇貞昌聯手加持 邱議瑩首場鳳山造勢會將登場

想讓馬鈴薯泥更綿密？別用水煮改加這1物更絲滑：質地是關鍵

日蘋果糖老闆掃購砂糖爆紅 台糖手工製砂糖抱枕回禮

中央社／ 台北30日電

日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊因狂掃台糖外觀貌似「白粉」的砂糖，返國時被海關盯上而爆紅。他日前分享收到「業務用包裝砂糖」造型抱枕，台糖表示，這是員工手工製作，因富有創意，考慮將此作為明年80週年紀念商品。

池田喬俊近期來台掃購台糖砂糖，一度因為外觀貌似「白粉」卡在海關，這段經歷貼文一出引發熱議，池田喬俊也自此開啟與台糖的緣分。

池田喬俊日前在社群平台發文分享，台糖除了送他砂糖之外，還送來業務用包裝的抱枕，並特別為了他，把裡面的填充物重新調整、重新製作成專屬版本。他也透露，在台灣巡迴的最後一天，預計和台糖董事長吳明昌進行對談，外界好奇雙方合作可能。

台糖表示，抱枕是台糖員工手工製作，有2個，歡迎他12月9日來台南總管理處拜會，池田喬俊屆時也會現場烹製50顆蘋果糖和與會者分享。

值得一提的是，台糖內部也認為抱枕頗有創意，同事紛紛詢問公司是否會製作販售，大家都想買，因此台糖考慮明年公司成立80週年，將抱枕做成紀念商品。

台糖

延伸閱讀

【鄉間食堂】屏東糖廠冰店：花十八元涼一下午

英特爾晶圓代工傳奪蘋單 分析師郭明錤：對台積電影響有限

蘋果折疊機明年見 台積電、鴻海、新日興等受惠大

蘋果折疊機售價估7.5萬 考驗果粉信仰

相關新聞

塑膠袋+冰塊就能保鮮？ 達人曝綠花椰菜保存秘訣：一周仍翠綠

綠花椰菜向來被視為高營養蔬菜，但買回家只要放久一點，顏色就容易從翠綠轉成泛黃，不少人因此常與時間賽跑。料理部落客蜜雪兒近日分享一招省時又省心的保存法，只要一個塑膠袋、幾顆冰塊，放在冰箱裡七到十天都能維持新鮮狀態，外觀看起來就像剛從市場挑回的一樣。

一張圖看懂食用油！醫師提醒「2款油易發炎」：不要一瓶油打天下

食用油的品項五花八門，許多消費者在選擇時總是拿不定主意，擔心吃錯「傷血管」。減重醫師蕭捷健提醒，現代人因為火氣大，身體已經很常發炎，如果又缺Omega-3，就更容易往發炎那邊傾斜，因此並不推薦「大豆油、葵花油」。

摸彩抽中「20元手寫折價券」引熱議 年終獎品看心意還是價值？

年終摸彩活動處處可見，但嘉義一場文教基金會的活動中，一張「手寫20元折價券」卻意外成為討論焦點。獎品因兌換期限僅剩2天、...

今天回暖把握陽光普照天氣 周二起北台灣1原因再轉濕冷

全台各地今天回暖，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，內陸地區明顯升溫，尤其出太陽的地方感受上更加溫暖，但西部沿海因...

觀葉火鶴爆紅創造屏東綠金產業奇蹟 魅力在哪裡？

火鶴花語代表熱情、幸福和關懷，火鶴花獨特花形，近年也有以欣賞葉片為主的觀葉火鶴，成為觀葉植物界的新寵兒。屏東縣麟洛鄉花農林志鴻帶領團隊培育出稀有粉橘、粉色等交種而成「斑葉火鶴」，視覺效果吸睛，魅力無窮，甚至小小一盆可賣出2.8萬元，堪稱屏東綠金產業鄉村奇蹟。

讀饗時光EP160｜萬華私房美食地圖 ft. 協興蛋業張智豪

協興蛋業在萬華開業76年，第三代的經營者、綽號「蛋哥」的總經理張智豪，除了發揮創意讓消費者重新看見雞蛋的價值，更積極參與萬華在地飲食活動，試圖復興街區活力。而從小在萬華長大的蛋哥，有一份「萬華私房美食地圖」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。