把握溫暖好天氣！周二晚上變天 北部宜蘭率先有感降溫、先雨後轉乾

今天台灣仍然是偏溫暖的天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，大概會維持到明天，周二晚上開始會有另外一波東北季風下來，北部和宜蘭溫度將會明顯轉涼，各地溫度早晚偏涼。這波東北季風會維持到周三，到了周四、周五東北季風就會減弱了。

目前天氣現況，曾昭誠表示，台灣附近今天多雲到晴天氣，迎風面的東半部和中南部地區雲稍微較多。台灣西南方的天琴颱風，它的中高層水氣逐漸朝台灣靠近，可能今天中午過後，目前在福建沿海的雲系會慢慢通過台灣上空，中午到晚上這段時間可能在西半部地區有零星降雨發生。

今天天氣，曾昭誠表示，大部分地區多雲到晴天氣，西半部地區有零星飄雨，下雨時間不會太長，降雨的量也不會太多。溫度部分，白天各地溫暖，西半部地區27至28度，東半部白天高溫也有26至27度左右，相對來說是溫暖的溫度。但是入夜到明天清晨，大部分地區18至21度左右，整體來說比較偏涼，早出晚歸多天一件衣物。

未來天氣趨勢，曾昭誠表示，今天到明天北方仍有冷空氣在通過，整體通過的位置偏北，所以台灣附近仍然是偏東風環境，所以今天到周二白天整個溫度上都是溫暖一些些。

曾昭誠表示，周二晚上開始大陸冷高壓南下，台灣附近的風向開始轉為偏東北風，北部、宜蘭溫度首先會開始降低，其他地方周三、周四這段時間溫度也會慢慢下降，各地早晚回到偏涼溫度。周五大陸高壓慢慢出海，台灣轉為偏東風，所以周五到下個周末台灣溫度又會再次回升。

未來溫度趨勢，曾昭誠表示，今天白天溫度仍然比較高，明後兩天跟今天類似，白天仍有25度以上的溫度，早晚溫度可能20度上下。一直到周二晚上開始到周四，東北季風開始增強，北部、宜蘭周三整天不到20度上下的溫度，都是偏涼的溫度，這樣的狀況會一直維持到周四。

至於中南部地區，曾昭誠表示，周三、周四溫度和今天到周二相比，也都是會有明顯下降的，白天溫度從今天30度降到25度左右。所以周三、周四台灣各地都感受到明顯轉涼。周五過後東北季風減弱，北部、宜蘭溫度回升到22至24度左右，中南部溫度可能也會回到25度以上，周五起各地才會明顯回溫。

未來降雨趨勢，曾昭誠表示，明天晚上開始，一直到周二白天，水氣稍微增加，但主要是迎風面的部分；桃園以北、東半部、恆春半島，明晚到周二白天開始有明顯的迎風降雨出現。周二晚上到周三，是東北季風主要增強的過程，北部、東半部明顯降雨，特別是基隆北海岸、宜蘭靠近蘇澳的地方降雨稍微比較多一些，其他地區多雲到晴天氣。

曾昭誠表示，周四、周五東北季風逐漸減弱，整體降雨上來講慢慢轉乾，只有基隆北海岸、東半部、恆春半島仍有迎風降雨，但整體降雨慢慢趨緩。