整理包／12 月新制上路！台鐵大改點、TPASS 回饋加碼、LINE 多項重大變革一次看

經濟日報／ 新聞部新媒體中心／編輯徐建峰、AI協助製稿整理
LINE Pay正式啟動重大升級！由子公司連加電子支付推出的「LINE Pay Money」將於12月3日下午3點登場。圖／LINE Pay提供
LINE Pay正式啟動重大升級！由子公司連加電子支付推出的「LINE Pay Money」將於12月3日下午3點登場。圖／LINE Pay提供

邁入2025年最後一個月，多項與民生、交通、通訊及地方治理相關的新制將於12月起陸續上路，涵蓋公共運輸優惠、台鐵時刻調整、電子支付服務改版、強風預警制度上線、地方政府便民措施啟用，以及國家公園山屋收費等，影響範圍廣泛。部分政策牽涉跨部會協作，亦與用路、支付、健保與公共安全等面向密切相關。對此，《經濟日報》整理相關資訊，協助讀者快速掌握12月起值得留意的重點變化。

文章目錄

一、交通運輸變革

● 台鐵12月23日起大改點（111列次調整）

台鐵12月再度迎來重大改點以及列車調整。聯合報系資料照
台鐵12月再度迎來重大改點以及列車調整。聯合報系資料照

共111列次調整時刻，其中15列次變動超過5分鐘。

包含，彰化－花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林－花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。

此外，為提升中南部地區運能，增開台中－潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次）；提升海線尖峰時段運能、縮短班距，包括增開下午時段彰化往竹南（彰化下午2點33分開）及竹南往彰化（竹南下午4點22分開）區間車共2列次。

● TPASS 2.0+常客優惠12月1日上路

使用「TPASS 2.0+」方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線2次，可享15%乘車金回饋，搭乘4次可享30%回饋。首都客運/提供
使用「TPASS 2.0+」方案，每月搭乘91條中長途國道客運路線2次，可享15%乘車金回饋，搭乘4次可享30%回饋。首都客運/提供

每月搭中長途國道客運（西部≥70 km、東部國道線）：兩次享15%回饋；四次享30%回饋，每卡每月回饋上限2,500元。同時，適用電子票證與電子支付，須於票證公司 APP 或記名平台完成登錄。連假若有國道客運6折，回饋同時累加（以折後票價計算）。

● 台中交通罰單12月1日起可超商繳費

行人、慢車違規與道路障礙等類型罰單，可至四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）24小時繳納。

二、民生與政府制度更新

● 單劑1億元AADC罕病基因治療藥納健保

12月起新納入三項健保給付藥品，其中AADC缺乏症基因治療藥物單劑價格達1億元，創健保史上最高，亦含轉移性胰腺癌第一線藥物與停經後轉移性乳癌藥物。

● LINE Pay Money 12月3日下午3點正式上線

LINE Pay與一卡通合作於12月31日終止。iPASS MONEY相關功能將移轉至「一卡通iPASS MONEY」APP。LINE Pay Money 可使用：儲值、好友轉帳、生活繳費、交通服務等。

新改變影響有多大？差別在哪裡？

整理包／LINEPAY 加入電支戰局！LINE Pay Money 12月3日上線、和 iPASS Money 有何差異？

● LINE訊息收回時間12月起縮短為1小時

收回訊息原本可在24小時內進行，12月起縮短為1小時內可收回，超過時間將無法回收。

● 陸上強風特報鄉鎮燈號12月1日起正式上線

陸上強風特報鄉鎮燈號12月1日起正式上線。本報資料照片
陸上強風特報鄉鎮燈號12月1日起正式上線。本報資料照片

以鄉鎮為單位發布強風預警。

分為三色：

黃燈：平均風6級或陣風8級（注意）

橙燈：平均風9級或陣風11級（警戒）

紅燈：平均風12級或陣風14級（危險）

三、旅遊與戶外活動新規

● 玉山觀高山屋12月1日起開始收費

玉山南峰周邊山區海拔超過3千公尺。示意圖。記者巫鴻瑋／翻攝
玉山南峰周邊山區海拔超過3千公尺。示意圖。記者巫鴻瑋／翻攝

收費標準：

平日：800元／人／夜

假日：1,200元／人／夜

住宿人數由28人提升至42人。

● 雲林西螺大橋12月1日起封閉一年至2027/1/4

跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，將從12月1日到2027年1月4日辦理維修補強工程，彰化縣政府訂12月1日上午8時起，實施全日全橋封閉後進場施工，呼籲用路人提前規劃行程，配合交通管制與改道措施。圖／彰化縣政府提供
跨越濁水溪、連接彰化與雲林的西螺大橋，將從12月1日到2027年1月4日辦理維修補強工程，彰化縣政府訂12月1日上午8時起，實施全日全橋封閉後進場施工，呼籲用路人提前規劃行程，配合交通管制與改道措施。圖／彰化縣政府提供

進行鋼構補強、伸縮縫修繕與橋面整新。全日全橋封閉，建議改道省道台1線（溪州大橋）。

(資料來源：AI協助製稿)

