整理包／12 月新制上路！台鐵大改點、TPASS 回饋加碼、LINE 多項重大變革一次看
邁入2025年最後一個月，多項與民生、交通、通訊及地方治理相關的新制將於12月起陸續上路，涵蓋公共運輸優惠、台鐵時刻調整、電子支付服務改版、強風預警制度上線、地方政府便民措施啟用，以及國家公園山屋收費等，影響範圍廣泛。部分政策牽涉跨部會協作，亦與用路、支付、健保與公共安全等面向密切相關。對此，《經濟日報》整理相關資訊，協助讀者快速掌握12月起值得留意的重點變化。
一、交通運輸變革
● 台鐵12月23日起大改點（111列次調整）
共111列次調整時刻，其中15列次變動超過5分鐘。
包含，彰化－花蓮間278次（12月24日起）及285次普悠瑪調整為EMU3000型自強號，樹林－花蓮間224、235次EMU3000型自強號調整為普悠瑪。
此外，為提升中南部地區運能，增開台中－潮州間EMU3000型自強號2列次（191次及196次）；提升海線尖峰時段運能、縮短班距，包括增開下午時段彰化往竹南（彰化下午2點33分開）及竹南往彰化（竹南下午4點22分開）區間車共2列次。
● TPASS 2.0+常客優惠12月1日上路
每月搭中長途國道客運（西部≥70 km、東部國道線）：兩次享15%回饋；四次享30%回饋，每卡每月回饋上限2,500元。同時，適用電子票證與電子支付，須於票證公司 APP 或記名平台完成登錄。連假若有國道客運6折，回饋同時累加（以折後票價計算）。
● 台中交通罰單12月1日起可超商繳費
行人、慢車違規與道路障礙等類型罰單，可至四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）24小時繳納。
二、民生與政府制度更新
● 單劑1億元AADC罕病基因治療藥納健保
12月起新納入三項健保給付藥品，其中AADC缺乏症基因治療藥物單劑價格達1億元，創健保史上最高，亦含轉移性胰腺癌第一線藥物與停經後轉移性乳癌藥物。
● LINE Pay Money 12月3日下午3點正式上線
LINE Pay與一卡通合作於12月31日終止。iPASS MONEY相關功能將移轉至「一卡通iPASS MONEY」APP。LINE Pay Money 可使用：儲值、好友轉帳、生活繳費、交通服務等。
新改變影響有多大？差別在哪裡？
整理包／LINEPAY 加入電支戰局！LINE Pay Money 12月3日上線、和 iPASS Money 有何差異？
● LINE訊息收回時間12月起縮短為1小時
收回訊息原本可在24小時內進行，12月起縮短為1小時內可收回，超過時間將無法回收。
● 陸上強風特報鄉鎮燈號12月1日起正式上線
以鄉鎮為單位發布強風預警。
分為三色：
黃燈：平均風6級或陣風8級（注意）
橙燈：平均風9級或陣風11級（警戒）
紅燈：平均風12級或陣風14級（危險）
三、旅遊與戶外活動新規
● 玉山觀高山屋12月1日起開始收費
收費標準：
平日：800元／人／夜
假日：1,200元／人／夜
住宿人數由28人提升至42人。
● 雲林西螺大橋12月1日起封閉一年至2027/1/4
進行鋼構補強、伸縮縫修繕與橋面整新。全日全橋封閉，建議改道省道台1線（溪州大橋）。
（資料來源：AI協助製稿）
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言