空巴召修令 民航局：國籍航空都已完成
空中巴士公司28日宣布召修A320系列之中的6000架客機。交通部民用航空局今天表示，國籍航空公司都已在早上7時前，完成軟體回復，僅台灣虎航部分航班延誤，其餘業者不受影響。
綜合法新社與路透社報導，歐洲最大飛機製造商空中巴士（Airbus）28日宣布在美國發生技術故障事件後，A320系列相關機型若不更新軟體，不得營運飛行。
民航局昨天表示，接獲歐洲聯盟航空安全總署（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知並要求擁有這機型的國籍航空業者，立即依指令檢查與後續檢修，且在今天上午8時適航指令生效前完成檢修。
民航局今天表示，國籍航空公司線上航機，均已於早上7時前，依緊急適航指令完成軟體回復。
民航局指出，今天除虎航依昨天公告調整，其他業者航班正常，不受影響。
