今年全數交車破滅！台鐵R200型新柴電機車暫緩交車 延後8個月才到齊

台鐵推動「10年購車計畫」汰舊換新，其中歐系R200型新柴電機車去年6月起陸續上路，原定今年底34輛新車全數交車完畢，但至今仍有5輛尚未交車，台鐵公司坦言，受到西班牙廠商遭洪災重創影響，R200型柴電機車目前暫緩交車，全數交車時程預計延至明年8月底。

台鐵公司推動「10年購車計畫」汰舊換新，繼EMU900通勤電聯車、EMU3000城際電聯車陸續投入營運後，再斥資55.7億採購34輛R200型柴電機車，去年6月起有2輛先投入營運，負責牽引貨車列車並投入調車及客車救援，其餘車輛依時程陸續交車。

但R200型柴電機車上路初期頻傳空轉、引擎熄火等狀況，台鐵一度要求原廠技師赴台，協助全面特檢及改善；而原定今年底34輛全數交車，如今僅剩1個月時間，卻傳出R200型新柴電機車暫緩交車的消息。

對此，台鐵公司坦言，去年10月29日西班牙洪災造成立約商及供應商人員傷亡，並導致設備故障及場地積淤，屬不可抗力因素，致使交車時程延後。

台鐵指出，目前已交付29輛R200型新柴電機車，尚有5輛還未交車，而原定今年34輛全數交付完畢，已調整為明年8月前全數完成。

至於延後8個月交車是否影響列車調度及救援量能？台鐵表示，台鐵將依實際狀況調整車輛汰換進度與運用方式，以確保不影響旅客疏運服務。