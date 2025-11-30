流感變種K分支竄至近9成 疾管署：疫苗降重症仍有效

快訊

中央社／ 台北30日電

全球A型流感病毒變種K分支竄升，台灣今年7月首次檢出，至今近9成確診者都是K分支；疾管署強調，目前使用的H3N2疫苗株預防感染保護力可能受影響，但降低重症風險仍具明顯效益。

隨著北半球進入秋冬季節，流感病毒也開始蠢蠢欲動，其中變種「K分支」值得關注，根據歐洲疾病預防控制中心（ECDC）基因定序資料，K分支已占歐洲H3N2病毒序列近半數；日本同樣以A型H3N2為主要流行株，自今年9月迄今，A型H3N2病毒K分支檢出率高達92.3%。

衛生福利部疾病管制署發言人曾淑慧今天向媒體說明，台灣疾管署國家實驗室今年7月首次檢出A型H3N2病毒K分支，隨後K分支在國內H3N2序列中的占比呈快速上升，從7月僅占30.8%，8月快速增加至65.7%，9月已達88.6%，到了10月甚至占比已竄升至87.7%。

曾淑慧說，A型H3N2病毒K分支具有相當流行潛力；依據ECDC報告，A型H3N2病毒K分支呈現多處基因變異，與2025至2026年北半球所使用的H3N2疫苗株在抗原性上存在較大差異；病毒株與疫苗株的基因序列相似度偏低，可能導致本季突破性感染情形增加。

曾淑慧重申，國際研究顯示，雖目前使用的H3N2疫苗株在「預防感染」方面保護力恐受影響，但在「降低重症與住院風險」上仍具明顯效益，在A型H3N2病毒K分支傳播持續升溫情況下，儘速完成流感疫苗接種，仍是降低健康風險、預防重症發生並維持醫療量能的關鍵防護措施。

曾淑慧表示，台灣流感疫情已於9月底至10月初進入流行期，公費流感疫苗自10月1日開打，接種意願明顯提升，截至11月27日，公費疫苗接種人次已達622萬；隨著疫苗覆蓋率提高，國內流感疫情於11月初已脫離流行期，目前整體處於低點，9至10月的疫情也在疫苗施打後逐漸下降。

曾淑慧提醒，流感疫情可能在跨年後再度升溫，預估下一波高峰將會落在農曆春節前後，目前國際監測K分支尚未顯示重症比例上升，根據ECDC風險評估，本季K分支對一般民眾的整體風險為中度；對65歲以上長者等高風險族群，健康風險提升為高度，籲公費接種對象儘速施打疫苗。

