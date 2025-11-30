聽新聞
空巴召修虎航8航班異動 其他國籍航空均完成軟體回復
歐洲空中巴士公司昨發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A320家族系列客機進行修復，交通部民航局表示，國籍航空線上航機均已於今早7時前完成軟體回復，今日除虎航依昨日公告調整，其他業者航班正常。
歐洲空中巴士公司昨發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A320家族系列客機進行修復。國籍航空包含華航、長榮、星宇、台灣虎航都有使用A320系列客機，其中台灣虎航因旗下機隊全為A320系列機種，波及較大。
民航局表示，昨凌晨接獲歐盟民航局（EASA）發布的緊急適航指令後，立即通知擁有此機型的國籍航空業者，立即依據指令進行檢查與後續檢修，並依指令要求於今上午8時適航指令生效前完成檢修。
同時提醒組員注意緊急應變程序，航空公司若因檢修需調整航班，應立即告知旅客並妥善處理後續權益，降低影響。
民航局表示，籍航空公司線上航機，均已於今早7時前，依緊急適航指令完成軟體回復。今日除虎航依昨日公告調整，其他業者航班正常，不受影響。
虎航昨下午在官網公告，依據歐洲航空安全局（EASA）發布「緊急適航指令通報」AD 2025-0268-E內容，台灣虎航航班異動如下：
航班延後如下：IT-632 台中前往濟州島、IT-671 濟州島前往高雄、IT-256／IT-257桃園往返秋田、IT-214／IT-215桃園往返岡山、IT-210／IT-211桃園往返大阪關西。
