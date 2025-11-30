再增兩項！內政部：這27項戶籍登記都可線上申辦

內政部宣布，自12月1日起，擴大戶政線上服務範圍，新增開放「冠配偶姓登記」及「經法院調解、和解成立或裁判確定之終止收養撤銷登記」2項戶籍登記。

內政部表示，自107年起已陸續開放新生兒與父、母設籍同戶之出生登記等25項線上申辦服務。本次再新增2項線上申辦服務，開放欲冠配偶姓者或被收養者欲辦理終止收養撤銷登記，可透過網路提出申請。

民眾完成申請後，系統會自動派案至申請人戶籍所在地戶政事務所，而戶所完成登記後將以電子郵件通知申請人，民眾可於方便的時間至全國任一戶政事務所，辦理國民身分證及戶口名簿的換發作業。

有需要申辦的民眾，可使用自然人憑證或行動自然人憑證，上網提出申辦（網址：https://www.ris.gov.tw/app/portal/885），免臨櫃就能完成登記。