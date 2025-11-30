西班牙時隔31年再爆非洲豬瘟 專家：國內廚餘餵豬應成歷史名詞

快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
西班牙爆發非洲豬瘟疫情，農業部緊急公告，西班牙活豬及豬肉產品即日起裝船（機）起運者，禁止輸台。圖為賣場西班牙進口豬肉。記者邱德祥／攝影
西班牙爆發非洲豬瘟疫情，農業部緊急公告，西班牙活豬及豬肉產品即日起裝船（機）起運者，禁止輸台。圖為賣場西班牙進口豬肉。記者邱德祥／攝影

非洲豬瘟中央災害應變中心昨日表示，西班牙官方網站發布該國發生非洲豬瘟（ASF），活豬及豬肉產品自即日起裝船（機）起運者，禁止輸入，這也是西班牙時隔31年，再度爆出疫情。專家表示，生物安全是不能妥協的議題，這是需要改變的時刻，再次呼籲政府讓廚餘餵豬走入歷史。

國內養豬疫病專家、台灣大學獸醫專業學院兼任助理教授李淑慧表示，當聽到歐盟最大豬肉產國西班牙在31年來再次出現非洲豬瘟的消息時，心裡浮起的不只是震驚，而是一種深沉的、像潮水般襲來的警訊，非洲豬瘟沒有國界只有破口，而所有破口最後都指向生物安全。

李淑慧說，「廚餘養豬」正是那扇最難關上、卻最需要立即關上的窗，應全面禁止廚餘養豬，讓廚餘餵豬成為歷史名詞，否則就應升級到符合國際標準的安全處理流程，不然就該勇敢退場，停止把整個產業置於感染風險的懸崖邊，台灣可以選擇用更高的格局、更長遠的眼光來保護自己的產業，讓台灣牧場的生物安全，不再被以往的慣例及短期便利擊敗。

李淑慧表示，病毒從不等待我們準備好，政府應有勇氣讓不安全的做法走入歷史，讓下一代養豬業接班人，能用更專業、更穩定的方式，以永續經營的姿態站上世界舞台，否則如今的台灣仍站在一條極其脆弱、卻又必須站穩的防線上，每一次拖延、每一次妥協都是在替病毒留一扇窗，現在是台灣做出抉擇的時刻了。

非洲豬瘟 廚餘 西班牙

