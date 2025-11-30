郵輪帶外籍旅客來台觀光 人數創歷年新高

快訊

中央社／ 台北30日電

根據台灣港務公司統計，今年到港旅客較去年可望成長26%，創歷年新高，其中1到10月外籍遊客破36萬人次，占全港群進出港旅客94萬人次的38%，雙雙創歷年新高。

交通部觀光署日前公布今年1月到8月觀光數據調查，來台旅客為545萬6568人次，較去年同期成長9.8%，來台居冠的客源國或地區為日本，占比16.3%；其次是香港，占比約14.7%；韓國排名第3，占比11.7%。

來台旅客人次持續成長，其中郵輪帶外籍旅客來台觀光人數、到港旅客人數等也創下歷史新高。

根據台灣港務公司統計，今年國際郵輪預報共567艘次、113.5萬旅客人次，旅客人次將超越COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情前，也就是108年的旅客最高峰105.5萬人次，成長8%，並較113年成長26%，到港旅客人次創下歷年新高。

在外籍旅客方面，港務公司指出，108年外籍郵輪旅客共32.2萬人次，占當年度進出港旅客105.5萬人次的31%，疫情趨緩後，113年外籍旅客共31.6萬人次，占全港群進出港旅客90萬人次的35%；114年1至10月外籍郵輪旅客共約36萬人次，占全港群進出港旅客94萬人次的38%，雙雙創歷年新高。

港務公司分析，創歷史新高的主要原因是來自掛靠港旅客成長，以及地中海榮耀號1至3月及11至12月採雙母港營運模式，往返基隆及日本那霸，此模式除了搭載台灣旅客出港外，也創造日本旅客來台觀光商機。

至於明年郵輪市場是否有機會再度創歷史紀錄，港務公司表示，明年預計593艘次、104.49萬人次，其中母港330艘次、71.2萬旅客人次；掛靠港263艘次、約33.29萬人次，掛靠港將比今年229艘次成長15%，顯示台灣各地岸上觀光景點深具吸引力，陸續吸引越來越多國際郵輪選擇來台靠泊。

港務公司解釋，由於預估人次是以每艘船舶的搭載人數的75%保守估算，因此旅客人次較今年預估實際旅客人次少，不過由於船舶大型化趨勢，每艘船的可搭載旅客數提升，因此可看出疫情後的到港郵輪艘次雖未超越疫情前最高峰，但旅客人次已創新高。

