快訊

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

幫助排便、穩定血糖、改善膽固醇 奇亞籽和亞麻籽哪個更好？

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

內政部：冠配偶姓及終止收養撤銷登記 開放線上申辦

中央社／ 台北30日電

內政部今天宣布，自12月1日起再擴大戶政線上服務範圍，新增開放2項戶籍登記，包括「冠配偶姓登記」及「被收養者欲辦理終止收養撤銷登記」，民眾可使用自然人憑證或行動自然人憑證上網申辦。

內政部透過新聞稿表示，自民國107年起已陸續開放新生兒與父、母設籍同戶的出生登記等25項線上申辦服務。這次再新增2項線上申辦服務，開放欲「冠配偶姓登記」或「經法院調解、和解成立或裁判確定之終止收養撤銷登記」，可透過網路提出申請。

內政部說，完成申請後，系統會自動派案至申請人戶籍所在地戶政事務所；而戶所完成登記後，將以電子郵件通知申請人，民眾可在方便的時間至全國任一戶政事務所，辦理國民身分證及戶口名簿換發作業。

內政部提醒，戶政線上服務能有效節省民眾臨櫃辦理時間及交通成本，也可避免未及時辦理登記而逾期受罰，歡迎民眾多利用線上申辦服務。

內政部 收養 配偶

延伸閱讀

移民節活動高雄駁二登場 劉世芳出席挺多元文化

全國城鄉局處長論壇 張善政：新興、老舊城區發展並重

藍黨團批打壓陸配參政 內政部：國籍法20條是從制度排除忠誠義務衝突

內政部強韌計畫頒獎 北市公私合力減災獲9大獎

相關新聞

12月新制 內政部：冠配偶姓、終止收養明起開放線上申辦

內政部今天指出，明天（12月1日）起再擴大戶政線上服務範圍，新增開放「冠配偶姓登記」及「經法院調解、和解成立或裁判確定之...

倡議斷食善終遭身障團體反對 畢柳鶯：請重視照顧者的聲音

台中市立復健醫院前院長畢柳鶯，長期倡議斷食善終，近日自曝曾協助一名重症身障、腦麻病人走過斷食善終，但各身障團體紛紛表達反...

把握溫暖好天氣！周二晚上變天 北部宜蘭率先有感降溫、先雨後轉乾

今天台灣仍然是偏溫暖的天氣，中央氣象署氣象預報中心預報員曾昭誠表示，大概會維持到明天，周二晚上開始會有另外一波東北季風下...

DJI Neo 2無人機開箱！實測新手手勢操作 空拍日出、環繞、跟拍、自拍1秒上手

想試無人機（空拍機）、又不知道該如何遊玩、上手嗎？DJI針對新手再推出全新DJI Neo 2，聯合新聞網《科技玩家》開箱DJI Neo 2暢飛套裝版本，也是首次使用無人機，實測新增的手勢操作功能、跟拍、環繞，或是搖控器操作等，發現對新手真的非常友善，另外也能透過智慧自拍（智能自拍）進行團體拍照或自拍，免他人之手非常方便，這次帶你操作體驗「會飛的跟拍攝影師」。

今年全數交車破滅！台鐵R200型新柴電機車暫緩交車 延後8個月才到齊

台鐵推動「10年購車計畫」汰舊換新，其中歐系R200型新柴電機車去年6月起陸續上路，原定今年底34輛新車全數交車完畢，但...

空巴召修虎航8航班異動 其他國籍航空均完成軟體回復

歐洲空中巴士公司昨發生大規模召修事件，下令廣泛使用的A320家族系列客機進行修復，交通部民航局表示，國籍航空線上航機均已...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。