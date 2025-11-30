內政部：冠配偶姓及終止收養撤銷登記 開放線上申辦

內政部今天宣布，自12月1日起再擴大戶政線上服務範圍，新增開放2項戶籍登記，包括「冠配偶姓登記」及「被收養者欲辦理終止收養撤銷登記」，民眾可使用自然人憑證或行動自然人憑證上網申辦。

內政部透過新聞稿表示，自民國107年起已陸續開放新生兒與父、母設籍同戶的出生登記等25項線上申辦服務。這次再新增2項線上申辦服務，開放欲「冠配偶姓登記」或「經法院調解、和解成立或裁判確定之終止收養撤銷登記」，可透過網路提出申請。

內政部說，完成申請後，系統會自動派案至申請人戶籍所在地戶政事務所；而戶所完成登記後，將以電子郵件通知申請人，民眾可在方便的時間至全國任一戶政事務所，辦理國民身分證及戶口名簿換發作業。

內政部提醒，戶政線上服務能有效節省民眾臨櫃辦理時間及交通成本，也可避免未及時辦理登記而逾期受罰，歡迎民眾多利用線上申辦服務。