水氣移入今全台天氣轉差 這時明顯變天恐大降溫下探12度

今天西半部地區雲量增多，從晴天漸轉多雲或陰，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，偏東風環境影響，有水氣移入，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大，且雨勢微弱。

溫度方面，他說，昨晚到今天清晨受到輻射冷卻降溫影響，仍有局部性的極端低溫出現，平地最低溫仍是出現在新竹關西，稍微回升到11度，其他各縣市13至15度左右，白天仍會明顯回暖，要注意日夜氣溫變化的影響。

歐宗學表示，明天大氣環境開始有些變化，風向會轉為偏東至東北風，水氣偏多的情況會持續到清晨，預估上午期間就會逐漸減少，西半部地區恢復多雲到晴天氣，但在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區還是會有偏多的雲量及短暫雨機會。

周二以後又會轉為典型的東北季風天氣型態，歐宗學表示，下半天至晚間隨著季風抵達並逐漸增強，桃園以北、東半部雲量較多，並有局部短暫雨機會，中南部地區相對是比較穩定的晴到多雲天氣。

這波東北季風預估影響到周五，歐宗學表示，下個周末期間就會逐漸減弱，但下周日可能就會再有新一波東北季風南下，後續預報仍有變化空間，仍待追蹤觀察。

近期的冷空氣不算太強，歐宗學表示，預估周三才會有較明顯的降溫出現，中北部市區低溫約15至16度、郊區可能再降至12至13度，南部、花東17至18度左右。白天高溫會有明顯的南北差異，北部周三、周四只有約18至20度，中南部仍可達23至25度，花東20至22度。

至於颱風消息，歐宗學說，天琴颱風持續在南海滯留，由於移動速度緩慢、還未登陸越南，因此都維持在颱風強度，對台灣沒有影響。而未來這幾天在菲律賓東方海面可能會有新的熱帶擾動發展，路徑上可能會與天琴颱風相似，接近並通過菲律賓中南部後進入南海，距離台灣仍相當遙遠，預估也不會帶來影響。

