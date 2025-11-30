快訊

博士憂鬱／期刊發表要求壓頂 倒楣遇拒稿勢必要休學

首爾航太展／韓自製戰機KF-21驚艷 科目流暢非吳下阿蒙

中職／軟銀大撒幣爭「台灣至寶」徐若熙 日媒曝背後因素

水氣移入今全台天氣轉差 這時明顯變天恐大降溫下探12度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周二以後又會轉為典型的東北季風天氣型態，下半天至晚間隨著季風抵達並逐漸增強，桃園以北、東半部雲量較多，並有局部短暫雨機會。周三將有較明顯的降溫出現。本報資料照片
周二以後又會轉為典型的東北季風天氣型態，下半天至晚間隨著季風抵達並逐漸增強，桃園以北、東半部雲量較多，並有局部短暫雨機會。周三將有較明顯的降溫出現。本報資料照片

今天西半部地區雲量增多，從晴天漸轉多雲或陰，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，偏東風環境影響，有水氣移入，部分地區會有短暫雨機會，不過範圍不大，且雨勢微弱。

溫度方面，他說，昨晚到今天清晨受到輻射冷卻降溫影響，仍有局部性的極端低溫出現，平地最低溫仍是出現在新竹關西，稍微回升到11度，其他各縣市13至15度左右，白天仍會明顯回暖，要注意日夜氣溫變化的影響。

歐宗學表示，明天大氣環境開始有些變化，風向會轉為偏東至東北風，水氣偏多的情況會持續到清晨，預估上午期間就會逐漸減少，西半部地區恢復多雲到晴天氣，但在迎風面的基隆北海岸、大台北山區及東半部地區還是會有偏多的雲量及短暫雨機會。

周二以後又會轉為典型的東北季風天氣型態，歐宗學表示，下半天至晚間隨著季風抵達並逐漸增強，桃園以北、東半部雲量較多，並有局部短暫雨機會，中南部地區相對是比較穩定的晴到多雲天氣。

這波東北季風預估影響到周五，歐宗學表示，下個周末期間就會逐漸減弱，但下周日可能就會再有新一波東北季風南下，後續預報仍有變化空間，仍待追蹤觀察。

近期的冷空氣不算太強，歐宗學表示，預估周三才會有較明顯的降溫出現，中北部市區低溫約15至16度、郊區可能再降至12至13度，南部、花東17至18度左右。白天高溫會有明顯的南北差異，北部周三、周四只有約18至20度，中南部仍可達23至25度，花東20至22度。

至於颱風消息，歐宗學說，天琴颱風持續在南海滯留，由於移動速度緩慢、還未登陸越南，因此都維持在颱風強度，對台灣沒有影響。而未來這幾天在菲律賓東方海面可能會有新的熱帶擾動發展，路徑上可能會與天琴颱風相似，接近並通過菲律賓中南部後進入南海，距離台灣仍相當遙遠，預估也不會帶來影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

颱風 東北季風

延伸閱讀

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

中大研究：颱風有助抑制海洋熱浪 讓海洋生物得以喘息

罕見！ 「Senyar」從北印度洋跨界到南海 專家：若形成颱風將是首例

下周二全台大降溫恐「首波冷氣團」？ 氣象署回應了

相關新聞

協助不具表達能力身障者斷食善終? 法界：檢可偵辦煽惑犯罪或幫助殺人

斷食善終倡議者、前台中市立復健醫院院長畢柳鶯，自曝曾協助一名重度身障、腦麻病人走過斷食善終的歷程，但該名患者不具表達能力，是其家屬決定讓孩子走向「斷食」之路。各身障團體紛紛發表聲明，批評斷食非善終，而是加工死亡，而法界指出，檢方可偵辦是否煽惑犯罪或幫助殺人。

看問題／避免斷食善終爭議 衛福部應詳訂規範

斷食善終風氣漸盛，在前台中市立復健醫院院長畢柳鶯的敘述下，常被描繪成圓滿、美好的離世方式，此次替無法表達意願的重度身障者執行斷食，引發反彈，身障團體指控此舉輕蔑生命，但部分長期陷於照顧壓力的家庭，卻認為此舉幫助解脫。只是，替無自主能力者做出終末決定，已可能踩上司法紅線。

出門帶雨具 水氣稍增零星短暫雨 周二晚起東北季風增強北東降溫

今天環境水氣稍增，雲量增加，中央氣象署表示，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨；溫度方...

西班牙爆非洲豬瘟 豬肉製品禁入境

西班牙時隔卅一年，再度爆出非洲豬瘟（ASF），農業部緊急公告，將西班牙自非洲豬瘟非疫區國家刪除，活豬及豬肉產品自即日起裝...

中藥行「腰斬」消失中 轉型阻力與中藥師斷層雙重危機

傳統中藥行正面臨前所未有的轉型困境。受到嚴格法規限制，中藥師培訓管道有限，人才斷層加劇，使許多老店難以延續。即便政府提出產業輔導與數位轉型方向，但法規門檻、技術更新與轉型成本，仍讓中藥行難以真正突破。業界憂心，若法規未再放寬，再過15年，傳統中藥房將從台灣街頭消失，中藥行能否在變局中找到新生機？

冬季常感喉嚨卡恐「梅核氣」上身！中醫師揭3大原因 情緒緊繃為大宗

喉嚨常有異物感，想咳卻咳不出來，想吞也吞不下去，但喉嚨不紅不腫痛，吃飯喝水都正常，這是中醫所稱的「梅核氣」，古代典籍「金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。